Безопасность и спокойствие: эксперт — о защите покупки недвижимости в ипотеку

В Калининграде покупатели недвижимости в ипотеку на вторичном рынке стали чаще выбирать сервис юридической защиты недвижимости. «Это позволяет не только обезопасить сделку, но и снизить процентную ставку по кредиту», - сообщил управляющий Калининградским отделением Сбербанка Олег Тихомиров.

Сервис «Сделка с гарантией» стал особенно популярным после нашумевшего дела Ларисы Долиной и последовавших за ним решений судов, когда покупатели оставались в итоге без жилья, без заплаченных за него денег и с ипотечным кредитом.

«Ипотека — это в любом случае для клиента стресс и расставание с деньгами, — отметил Олег Тихомиров. — Мы это прекрасно понимаем. При ипотеке клиенты ещё оплачивают проценты банку, которые тоже на сегодня достаточно велики. Поэтому когда происходят такого рода инциденты с правомерностью покупки жилья, у людей возникает настоящий шок, рушатся все планы. Исчезает уверенность в завтрашнем дне. Поэтому юридическая защита сделки с недвижимостью — это гарантия, что даже в случае самого неблагоприятного развития событий интересы клиентов не пострадают. Они остаются при своих интересах — то есть без обязательств возврата кредита и процентов».

Эксперт отметил, что при оформлении сервиса «Сделка с гарантией» недвижимость и её продавец проверяются более чем по 20 критериям:

обременения, ограничения, запреты, аресты и особые отметки на недвижимость, наследственные риски, сведения о банкротстве, задолженности по налогам, исполнительные производства, судебные разбирательства с третьими лицами, чьи права на недвижимость были нарушены, нарушения жилищного законодательства и землепользования, риски сноса, признание дома аварийным, ограничения по объектам культурного наследия.

После того как специалисты банка проведут анализ приобретаемой недвижимости, жильё получает экспертное заключение. Всего может быть два варианта:

объект недвижимости рекомендован к приобретению — банк направляет необходимые рекомендации и пункты для включения в договор купли-продажи; объект не рекомендован к приобретению — эксперты обнаружили риски, которые могут привести к проблемам и даже к признанию сделки недействительной с дальнейшей утратой права собственности.

Олег Тихомиров подчеркнул, что если недвижимость не рекомендована банком к приобретению, то клиент может заказать бесплатно повторную проверку другого объекта — в рамках одной ипотечной сделки.

В каких случаях сервис «Сервис с гарантией» будет полезен:

при самостоятельной покупке недвижимости, даже если у покупателя нет сомнений в чистоте сделки — оформление происходит через агента, покупка жилья у знакомого или застройщика, — сервис позволит получить дополнительную защиту от рисков, при нотариальном оформлении сделки дополнительная юридическая гарантия существенно усилит факт удостоверения.

Подробнее: pravo.domclick.ru