Калининградцам объяснили, как защитить сделку с недвижимостью

Проверка документов, представительство в судах и возврат средств.

В Калининграде существенно выросло число покупателей недвижимости, которые используют сервис защиты сделки от угрозы мошенничества и других проблем. Об этом «Клопс» рассказали эксперты в сфере риелторского бизнеса.

По мнению Татьяны Гилёвой из агентства недвижимости «Союз профессиональных риелторов», это связано в первую очередь с так называемым «эффектом Долиной». Покупатель квартиры известной певицы чуть было не осталась и без жилья, и без денег.

Отвечая на вызовы текущей повестки, банки предлагают клиентам различные механизмы, как обезопасить покупку жилья. В частности, управляющий Калининградским отделением Сбербанка Олег Тихомиров рассказал, что сертификат, который оформляется при услуге юридической проверки, даёт возможность комплексной защиты недвижимости.

«Во-первых, клиентам подготовят все документы и окажут полное сопровождение процедуры. Во-вторых, если вдруг продавец или кто-либо ещё будут оспаривать договор купли-продажи, то банковские юристы будут представлять интересы клиента в судах. Всем известно, насколько дорогие сейчас юридические услуги, а здесь дополнительно ничего платить не придётся. В-третьих, в случае, если вдруг в суде не получится отстоять правоту клиента — такое тоже может быть, — банк вернёт сумму стоимости недвижимости. Таким образом, клиенты сохранят свои деньги».

По словам Олега Тихомирова, калининградцы всё чаще заказывают услугу юридической проверки при покупке как вторичного жилья, так и новостроек.

«Понятно, что в первую очередь такого рода услуги требуются, когда жильё уже было в собственности, то есть переходило из рук в руки, было приватизировано или получено в наследство, — отметил он. — На первичном рынке особо проверять нечего, так как оно новое. Но есть и те, кто хочет оформить страховку и на такие объекты, то есть от застройщика. Они тоже получают сертификат, чтобы чувствовать себя спокойно».

В Сбербанке назвали самые распространённые риски при покупке недвижимости:

утрата права собственности; судебные разбирательства с третьими лицами, чьи права на недвижимость были нарушены; наличие граждан, имеющих пожизненное право на проживание в квартире; иные наследники, претендующие на недвижимость на законных основаниях; суды по финансовым обязательствам продавца и последующее банкротство с выставлением недвижимости нового собственника на торги; лица, не принимавшие участия в приватизации, — например, приватизация могла пройти без участия детей или других родственников; снос жилья или реконструкция — нового собственника могут принудительно переселить, если дом подлежит сносу или признан аварийным; супружеские доли — например, супруг или супруга продавца заявляет о своих правах на объект, так как он был приобретён в период брака.

4 причины обязательно проверить сделку на чистоту:

1. Квартира приватизирована. Необходимо выяснить, кто имел право на проживание в квартире раньше и соблюдены ли его права при приватизации.

2. Собственник менялся несколько раз за год. Это очень похоже на мошенническую схему. Нужно узнать, почему владельцы жилья так часто менялись.

3. Продавец квартиры получил её в наследство. Есть риск, что могут объявиться другие наследники, которые претендуют на жильё.

4. Продавец предоставил не все документы о собственности. Без полного пакета документов, которые подтверждают и устанавливают право собственности, сделку проводить нельзя.

«Эффект Долиной» породил ещё одни существенные риски. Продавец после оформления сделки заявляет, что действовал под давлением третьих лиц. Деньги, полученные от продажи недвижимости, ушли мошенникам, возможно, за границу. Другого жилья у гражданина нет, и в таких случаях суд может принять решение вернуть квартиру предыдущему владельцу. Деньги же он будет обязан выплачивать частями. Нетрудно догадаться, на какой срок растянутся такие выплаты, и неясно, удастся ли вообще покупателю получить свои деньги назад от пожилого человека.

Услуга по защите сделки не бесплатная. Цена зависит от объекта недвижимости. В настоящее время в Калининградской области для квартиры в многоквартирном доме она составляет в среднем 35 тысяч рублей.

Защита сделки по покупке индивидуального жилого дома обойдётся несколько дороже. Так как в этом случае необходимо проверить не один объект недвижимости, а два — здание и землю, на которой оно расположено.

По мнению риелторов, клиенты идут на эти расходы, потому что ущерб от возможных рисков может быть в несколько десятков раз выше.

Если вдруг покупателю не удастся доказать в суде свою правоту, по сертификату юридической защиты недвижимости он сможет получить назад деньги. Или в полном объёме, или в размере кадастровой стоимости.

Кадастровая обычно от рыночной отличается и составляет где-то 70–80 процентов от стоимости недвижимости.

Такая разница в сумме возврата денег зависит от площадки, где происходила регистрация сделки. Это может быть как МФЦ, так и различные электронные платформы.

Многие банки гарантируют возврат полной суммы в том случае, если оформление покупки проходило на их площадке. Это связано с тем, что в таком случае финансовое учреждение видит, как была зарегистрирована недвижимость и все правоустанавливающие документы.

Эта услуга тоже платная, в пределах нескольких тысяч рублей. Зато разница между рыночной стоимостью недвижимости и кадастровой может достигать миллионов. В банках зачастую проходят различные акции на такого рода услуги, и если сориентироваться, то можно существенно сэкономить, получив желаемое.

У сервиса юридической защиты недвижимости при покупке в ипотеку есть свои особенности. О них — в следующей публикации.