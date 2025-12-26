Праздники в парке «Аистово» круглый год: что отмечают и где смотреть афишу

Чтобы гостям было проще планировать поездки, на сайте «Аистово» запустили календарь мероприятий. В одном месте собраны анонсы и форматы — от семейных программ до вечеров для компаний: aistovo39.ru/meropriyatiya .

Событийный календарь обещает быть разным по настроению. Будут детские праздники и семейные активности, большие гуляния в традиционном русском стиле с хороводами и обрядами (в том числе тематические вечера, связанные с зимними традициями — например, Крещенский сочельник и Масленица), а также форматы «для взрослых»: камерные дегустации и, наоборот, шумные вечера караоке, когда хочется просто петь и смеяться без оглядки на будни.

Зима в «Аистово» — отдельная причина приехать. Здесь можно совместить прогулку у воды и отдых на несколько дней. Для тех, кто любит «погорячее», есть русская баня на дровах — после неё даже обычный выходной ощущается как отпуск. А ещё зимой можно порыбачить на озере и остаться на ночь: для компании есть размещение в настоящем алтайском срубе, а для пары — уютные апарт-отели с видом на озеро. Отличный вариант для красивой и тихой новогодней ночи.