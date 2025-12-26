В Немане впервые за тридцать лет строится современное жильё (фото)

На первом этапе Фонд «ЖСС КО» завершил строительство жилых домов на улице Красноармейская, 36. Ключи были вручены жителям Немана в торжественной обстановке ещё в октябре. Их получили собственники 60 квартир. Мероприятие проходило в рамках рабочего визита губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, президента ОАО «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой, представителей местной администрации и других почётных гостей.

Строительство ведётся в рамках указанных сроков. Многоквартирные дома в том числе возводятся для работников Калининградской гигафабрики группы компаний «Росатом».

В начале 2026 года, когда будут введены в эксплуатацию ещё 4 трёхэтажных дома с автономным теплоснабжением, Неман получит 138 современных квартир. Дома подготовлены к установке систем кондиционирования.

Проектом предусмотрены детская и спортивная площадки, освещение территории, парковки и места для зарядки электромобилей. Также осуществлено обновление инженерных сетей, водопровода и водоотведения. Общая протяжённость реконструкции составила почти 2 километра.