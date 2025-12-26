В Немане впервые за тридцать лет строится современное жильё (фото)

В Немане впервые за три десятка лет строится новое жильё. Реализует проект Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области», уже сданы первые два дома, но на этом работа не останавливается. Как обстоят дела сейчас, выяснял «Клопс».
На первом этапе Фонд «ЖСС КО» завершил строительство жилых домов на улице Красноармейская, 36. Ключи были вручены жителям Немана в торжественной обстановке ещё в октябре. Их получили собственники 60 квартир. Мероприятие проходило в рамках рабочего визита губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, президента ОАО «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой, представителей местной администрации и других почётных гостей.
Строительство ведётся в рамках указанных сроков. Многоквартирные дома в том числе возводятся для работников Калининградской гигафабрики группы компаний «Росатом».
В начале 2026 года, когда будут введены в эксплуатацию ещё 4 трёхэтажных дома с автономным теплоснабжением, Неман получит 138 современных квартир. Дома подготовлены к установке систем кондиционирования.
Проектом предусмотрены детская и спортивная площадки, освещение территории, парковки и места для зарядки электромобилей. Также осуществлено обновление инженерных сетей, водопровода и водоотведения. Общая протяжённость реконструкции составила почти 2 километра.
В 2024 году Фонд стал лидером в регионе по объёму вводимого в эксплуатацию жилья. В текущем году ведётся масштабная работа по строительству других значимых объектов в регионе.