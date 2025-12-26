OMODA и JAECOO в «Мейли Авто»: технологии, выгодные условия и отпуск в подарок

ВКонтакте

Дилерский центр «OMODA JAECOO Мейли Авто» в Калининграде представил специальные условия на покупку автомобилей брендов OMODA и JAECOO, объединив современные технологии, привлекательные цены и дополнительный бонус для клиентов — путешествие в подарок.

Автомобили OMODA и JAECOO ориентированы на покупателей, которые ценят технологичность, комфорт и актуальный дизайн. Модели оснащаются интеллектуальными системами помощи водителю, цифровыми интерфейсами и продуманными решениями для повседневной эксплуатации.

В дилерском центре «Мейли Авто» автомобили доступны по ценам от 2 759 900 рублей*. Для клиентов действуют специальные предложения, включая программы обмена по Trade-in, позволяющие получить дополнительную выгоду при покупке нового автомобиля.

Дополнительным преимуществом становится эксклюзивный бонус — сертификат Exclusive Travel Club, который даёт право на неделю размещения для двоих в отелях на популярных мировых курортах**. Таким образом, покупка автомобиля выходит за рамки стандартного клиентского опыта и превращается в яркое событие.

Подробную информацию об условиях приобретения, наличии автомобилей и действующих программах можно получить в дилерском центре «OMODA JAECOO Мейли Авто».

Контактная информация:

«OMODA JAECOO Мейли Авто»

Калининград, Большая Окружная, 19к1

Тел.: +7 (401) 243-01-39

* Цена указана на отдельные комплектации с учётом действующих программ. Не является публичной офертой.

** Предложение действует до 15.01.2026, всю подробную информацию можно узнать в отделе продаж «OMODA JAECOO Мейли Авто».