В Калининградской области планируют создать условия, при которых местные школьники и студенты не захотят переезжать в другие регионы

Губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что нужно создавать такие условия, чтобы школьники и студенты оставались в Калининградской области, а не переезжали в другие. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Беспрозванных участвовал в заседании Госсовета под руководством президента. «Владимир Владимирович определил регионам задачи по подготовке кадров на ближайшее десятилетие. Будем внедрять. Хочу отметить, моя позиция неизменна – важно создавать такие условия для наших школьников и студентов, чтобы они оставались в Калининградской области. Получали образование и продолжали работать здесь, на родной земле», — написал губернатор.

Он также пояснил, что перспективная молодёжь из других регионов должна по-хорошему завидовать местным жителям и хотеть переехать в Калининградскую область.