Ермак: У калининградцев больше возможностей для посещения музеев, чем у туристов

Жители Калининградской области могут бесплатно посещать региональные музеи по программе «Культурная среда». Об этом «Клопс» рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак, отвечая на вопрос об опасениях местных жителей, что приезжим по паспорту туриста дешевле посещение заведений, чем местным.

«На самом деле для жителей региона есть даже не льготы, а огромное количество возможностей. Самая большая — проект «Культурная среда». Каждую третью среду месяца все региональные музеи работают бесплатно. Нужно только во вторник зайти на сайт и взять нулевой билет», — пояснил министр.

Чиновник напомнил, что уже идёт разработка карты калининградца, по которой жители смогут получать скидки в музеях, отелях, ресторанах и сувенирных магазинах. Это даст возможность пользоваться преимуществами не только в определённые дни, а в любое удобное время.

«Если хочется не скидку, а просто бесплатно — пожалуйста, в третью среду месяца любой музей доступен без оплаты», — добавил Ермак.