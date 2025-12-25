Пробки, прощайте? В Калининграде включают «зелёную волну» на дорогах

ВКонтакте

В Калининграде уже в ближайшие дни 42 светофора начнут работать по новому принципу — они будут учитывать интенсивность транспортных потоков. Об этом сообщил министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов во время прямого эфира в четверг, 25 декабря.

Система будет организована по принципу так называемой «зелёной волны», когда сигналы подстраиваются под реальную дорожную ситуацию. Это должно ускорить движение и снизить количество заторов.

«В полной мере реализовать «зелёную волну» не получится, но светофоры будут учитывать трафик — скорость движения увеличится», — отметил Рольбинов.

В Калининграде «зелёную волну» пытаются запустить уже несколько лет, однако пока все усилия тщетны. Почти пять лет при областном министерстве инфраструктуры работает целый отдел (интеллектуальные транспортные системы), целью которого заявлялось улучшение дорожной ситуации. Но реализовать даже приоритет трамвая хотя бы на безавтомобильной Фестивальной Аллее так и не удалось.