Рольбинов рассказал, когда замкнётся Приморское кольцо

Завершить строительство Приморского кольца в Калининградской области могут до 2030 года. Об этом сообщил министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов во время прямого эфира в четверг, 25 декабря.

«Приморское кольцо замкнётся и выйдет к Космодемьянскому. Та программа, которая когда-то была разработана, реализуется. Я не готов назвать точные сроки, но думаю, что до 2030 года всё будет завершено», — отметил Рольбинов.

По словам чиновника, сейчас завершается проектирование подъездных дорог от района будущей застройки в Поваровке к участку трассы между Светлогорском и Янтарным. Сама трасса на Янтарный строится. Часть дороги уже заасфальтирована.