В Калининграде нашли морскую границу с Балтийским морем. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в четверг, 25 декабря.

«Миф: в Калининграде нет моря, до моря нужно полчаса ехать на машине или на электричке. Правда: береговая полоса Балтийского моря проходит прямо по границе нашего муниципалитета.️ Даже арбитражный суд в своём определении прямо пишет о необходимости установить до конца следующего года на части земельного участка 39:15:151310:573 публичный сервитут в целях обеспечения свободного доступа граждан к береговой полосе Балтийского моря», — говорится в сообщении.

Ранее администрация Калининграда обратилась в суд с требованием обеспечить свободный проход к воде через частные владения в Прибрежном. В результате разбирательства было заключено мировое соглашение, в рамках которого собственник обязался разрешить проход горожанам. Представители мэрии выполнили свои обязательства и в результате мирового соглашения был установлен публичный сервитут.