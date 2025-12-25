Рольбинов нашёл в Калининграде тротуары, по которым страшно ходить

ВКонтакте

Тротуары в Калининграде в неудовлетворительном состоянии — власти признали проблему. Об этом заявил министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов во время прямого эфира в четверг, 25 декабря.

«Что греха таить — тротуары у нас не в лучшем состоянии, — отметил министр. — Особенно в тёмное время суток или в непогоду по ним передвигаться сложно. Поэтому это один из приоритетов, которым мы сейчас занимаемся».

По словам чиновника, на восстановление пешеходной инфраструктуры выделяют средства и город, и регион. В 2025 году отремонтировали 45 участков (в общей сложности в областном центре более 900 улиц). В следующем году Рольбинов обещает нарастить темпы. Общая протяжённость составит около 12 километров. На большинство объектов уже проведены конкурсы и определены подрядчики.

Чиновник добавил, что в 2026 году программа будет расширена — приведут в порядок ещё больше тротуаров.