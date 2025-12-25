Снег и немного кабачков: калининградку возмутило содержимое пакета с морожеными овощами (видео)

ВКонтакте

Калининградка купила мороженые овощи, щедро перемешанные в пакете с ледышками и снегом. Об этом покупательница Юлия рассказала «Клопс».

«Я заказала доставку, в том числе мороженые овощи, — рассказывает женщина. — Когда пришла пора готовить обед, меня ждало разочарование. В пакете были комки изо льда и резаных кабачков и баклажанов».

Юлия шутит, что товар понравится калининградцам, которые тоскуют этой зимой по снегу.