Снег и немного кабачков: калининградку возмутило содержимое пакета с морожеными овощами (видео)

  1. Калининград
Калининградка купила мороженые овощи, щедро перемешанные в пакете с ледышками и снегом. Об этом покупательница Юлия рассказала «Клопс».

«Я заказала доставку, в том числе мороженые овощи, — рассказывает женщина. — Когда пришла пора готовить обед, меня ждало разочарование. В пакете были комки изо льда и резаных кабачков и баклажанов». 

Юлия шутит, что товар понравится калининградцам, которые тоскуют этой зимой по снегу. 

Слишком замороженные овощи. Видео: Юлия

Что говорят эксперты?

Роспотребнадзор не раз размещал памятки о том, как правильно выбирать замороженные продукты. В частности, овощи должны быть рассыпчатыми, без снега и наледи в пакете. Если при ощупывании вы ощущаете мёрзлые комки — значит, продукт неправильно хранили. От покупки стоит отказаться, так как овощи частично утратили свои полезные качества при повторной заморозке. 

В калининградских супермаркетах продают пеламиду под видом тунца и фальшивую красную икру втридорога.

