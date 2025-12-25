Снег и немного кабачков: калининградку возмутило содержимое пакета с морожеными овощами (видео)

Калининградка купила мороженые овощи, щедро перемешанные в пакете с ледышками и снегом. Об этом покупательница Юлия рассказала «Клопс».
«Я заказала доставку, в том числе мороженые овощи, — рассказывает женщина. — Когда пришла пора готовить обед, меня ждало разочарование. В пакете были комки изо льда и резаных кабачков и баклажанов».
Юлия шутит, что товар понравится калининградцам, которые тоскуют этой зимой по снегу.
Что говорят эксперты?
Роспотребнадзор не раз размещал памятки о том, как правильно выбирать замороженные продукты. В частности, овощи должны быть рассыпчатыми, без снега и наледи в пакете. Если при ощупывании вы ощущаете мёрзлые комки — значит, продукт неправильно хранили. От покупки стоит отказаться, так как овощи частично утратили свои полезные качества при повторной заморозке.
