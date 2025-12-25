В Калининградской области прикрыли деятельность пищевой фабрики, заросшей грязью и плесенью

ВКонтакте

Работу ООО «Фабрика вкуса» в посёлке Васильково приостановили на 70 суток из-за санитарных и других нарушений. Об этом сообщает областной суд.

Сотрудники Роспотребнадзора 16 декабря нагрянули с внеплановой проверкой на предприятие, оказывающее услуги в сфере общественного питания. Оказалось, что готовые блюда там хранятся рядом с сырыми полуфабрикатами, а производственный контроль отсутствует. Многие работники не проходили медосмотры и вакцинации.

В помещениях не проводили влажную уборку, на кухне не маркировали продукты, некоторые из которых успели протухнуть. Посуду на предприятии не мыли, столовые приборы не обрабатывали дезинфицирующим средством. Кроме того, сотрудники ведомства обнаружили плесень.

ООО «Фабрика вкуса» признано виновным по статье 6.6 КоАП РФ. На устранение нарушений суд выделил чуть больше двух месяцев. Постановление не вступило в законную силу.