Калининградцам субсидируют авиарейсы: ещё несколько направлений по России

В 2026 году Калининградская область примет участие в софинансировании субсидируемых авиаперевозок по шести межрегиональным маршрутам. Это позволит калининградцам чаще и дешевле летать по России, сообщил «Клопс» министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

В отличие от перелётов в Москву, Санкт-Петербург и Архангельск, где действуют субсидии на билеты, в этом случаи из бюджета направляют средства на сами рейсы. Воспользоваться перелётами смогут все жители.

«Мы субсидируем не только ради туризма, а прежде всего — ради самих калининградцев. Чтобы у людей была возможность путешествовать, узнавать страну. С границами сейчас сложно, а по России можно. Например, субсидируются рейсы в Апатиты — туда едут покататься на лыжах, особенно в снежный сезон», — пояснил Ермак.

По данным Росавиации, софинансирование со стороны Калининградской области составит 25% от стоимости перевозок. Остальную часть разделят между собой регионы отправления и назначения. В программе семь направлений.

Какие маршруты субсидируют:

Калининград — Апатиты (Мурманская область)

«Аэрофлот», 120 мест;

январь—апрель, май, ноябрь—декабрь;

47 парных рейсов.

Калининград — Волгоград

«Икар», 110 мест;

апрель—май, сентябрь—октябрь;

33 парных рейса.

Калининград — Псков

«Азимут», 100 мест;

январь—май, сентябрь—декабрь;

60 парных рейсов.

Калининград — Самара

«Северный Ветер» (Nordwind), 189 мест;

январь—апрель, октябрь—декабрь;

56 парных рейсов.

Калининград — Оренбург

«Северный Ветер»,

апрель—октябрь,

26 парных рейсов.

Калининград — Нижний Новгород

«Северный Ветер»,

зима—весна и осень—зима,

46 парных рейсов.

По словам Ермака, программа — это возможность не только путешествовать, но и выбирать более доступные маршруты. Чиновник отметил, что направления в том числе ориентированы на сезонный отдых: например, тот же горнолыжный туризм в Апатитах.