Калининградцам субсидируют авиарейсы: ещё несколько направлений по России

В 2026 году Калининградская область примет участие в софинансировании субсидируемых авиаперевозок по шести межрегиональным маршрутам. Это позволит калининградцам чаще и дешевле летать по России, сообщил «Клопс» министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
В отличие от перелётов в Москву, Санкт-Петербург и Архангельск, где действуют субсидии на билеты, в этом случаи из бюджета направляют средства на сами рейсы. Воспользоваться перелётами смогут все жители.
«Мы субсидируем не только ради туризма, а прежде всего — ради самих калининградцев. Чтобы у людей была возможность путешествовать, узнавать страну. С границами сейчас сложно, а по России можно. Например, субсидируются рейсы в Апатиты — туда едут покататься на лыжах, особенно в снежный сезон», — пояснил Ермак.
По данным Росавиации, софинансирование со стороны Калининградской области составит 25% от стоимости перевозок. Остальную часть разделят между собой регионы отправления и назначения. В программе семь направлений.
Какие маршруты субсидируют:
Калининград — Апатиты (Мурманская область)
- «Аэрофлот», 120 мест;
- январь—апрель, май, ноябрь—декабрь;
- 47 парных рейсов.
Калининград — Волгоград
- «Икар», 110 мест;
- апрель—май, сентябрь—октябрь;
- 33 парных рейса.
Калининград — Псков
- «Азимут», 100 мест;
- январь—май, сентябрь—декабрь;
- 60 парных рейсов.
Калининград — Самара
- «Северный Ветер» (Nordwind), 189 мест;
- январь—апрель, октябрь—декабрь;
- 56 парных рейсов.
Калининград — Оренбург
- «Северный Ветер»,
- апрель—октябрь,
- 26 парных рейсов.
Калининград — Нижний Новгород
- «Северный Ветер»,
- зима—весна и осень—зима,
- 46 парных рейсов.
По словам Ермака, программа — это возможность не только путешествовать, но и выбирать более доступные маршруты. Чиновник отметил, что направления в том числе ориентированы на сезонный отдых: например, тот же горнолыжный туризм в Апатитах.
