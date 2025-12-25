12:50

Калининградцам субсидируют авиарейсы: ещё несколько направлений по России

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В 2026 году Калининградская область примет участие в софинансировании субсидируемых авиаперевозок по шести межрегиональным маршрутам. Это позволит калининградцам чаще и дешевле летать по России, сообщил «Клопс» министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

В отличие от перелётов в Москву, Санкт-Петербург и Архангельск, где действуют субсидии на билеты, в этом случаи из бюджета направляют средства на сами рейсы. Воспользоваться перелётами смогут все жители. 

«Мы субсидируем не только ради туризма, а прежде всего — ради самих калининградцев. Чтобы у людей была возможность путешествовать, узнавать страну. С границами сейчас сложно, а по России можно. Например, субсидируются рейсы в Апатиты — туда едут покататься на лыжах, особенно в снежный сезон», — пояснил Ермак.

По данным Росавиации, софинансирование со стороны Калининградской области составит 25% от стоимости перевозок. Остальную часть разделят между собой регионы отправления и назначения. В программе семь направлений.

Какие маршруты субсидируют:

Калининград — Апатиты (Мурманская область)

  • «Аэрофлот», 120 мест;
  • январь—апрель, май, ноябрь—декабрь;
  • 47 парных рейсов.

Калининград — Волгоград

  • «Икар», 110 мест;
  • апрель—май, сентябрь—октябрь;
  • 33 парных рейса.

Калининград — Псков

  • «Азимут», 100 мест;
  • январь—май, сентябрь—декабрь;
  • 60 парных рейсов.

Калининград — Самара

  • «Северный Ветер» (Nordwind), 189 мест;
  • январь—апрель, октябрь—декабрь;
  • 56 парных рейсов.

Калининград — Оренбург

  • «Северный Ветер»,
  • апрель—октябрь,
  • 26 парных рейсов.

Калининград — Нижний Новгород

  • «Северный Ветер»,
  • зима—весна и осень—зима,
  • 46 парных рейсов.

По словам Ермака, программа — это возможность не только путешествовать, но и выбирать более доступные маршруты. Чиновник отметил, что направления в том числе ориентированы на сезонный отдых: например, тот же горнолыжный туризм в Апатитах.

Подробнее о субсидируемых билетах читайте в материале «Клопс».

