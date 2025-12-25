Выставка, фестиваль на набережной и миллион гостей: как отметят юбилей Калининградской области

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

К 80-летию Калининградской области в 2026 году регион планирует более сотни мероприятий различного уровня. На что могут рассчитывать местные и гости, рассказал министр по культуре и туризма Андрей Ермак на заседании совета по туризму в среду, 25 декабря.

По словам главы ведомства, Калининградская область станет регионом-партнёром федеральной выставки путешествий на ВДНХ, которая проходит летом в Москве. У региона будет крупнейший стенд, приоритет в деловой программе, розыгрыши призов, интерактивы и выступления творческих коллективов. Сейчас решается вопрос дизайна и бронирования пространства.

«Это будет большая вселенная туризма — мы должны быть в центре выставки. Там всё: деловая программа, викторины, розыгрыши, презентации. Можно даже забег туристов с фотоаппаратами устроить — всё, что захотим», — сказал Ермак.

Ключевые юбилейные события стартуют с 6 по 9 апреля — в эти дни в области пройдут Дни армейской культуры при участии Минобороны. Следом, 16–17 апреля, состоится Балтийский культурный форум.

Одним из самых масштабных мероприятий станут российско-китайские молодёжные игры, которые пройдут с 24 по 31 мая. В нашем регионе спортсмены из двух стран поборются в 12 дисциплинах. В этом же месяце — с 13 по 16 мая — Калининградская область проведёт собственные дни в Национальном центре России.

Кульминацией празднования станет фестиваль искусств под условным названием «Русская Балтика», который пройдёт с 29 июня по 5 июля. На различных площадках города покажут свои проекты театры, музеи, художники, литераторы. Центральной датой будет 4 июля — официальный День рождения области, выпадающий в 2026 году на субботу. В этот день состоится галаконцерт. Площадка пока обсуждается: среди вариантов — территория на месте снесённого Дома Советов или у стадиона, где ранее проводили чемпионат фейерверков.

«Есть идея сделать праздничную набережную — от Музея Мирового океана через новый философский мост до Рыбной деревни. Поставить 5–6 тематических сцен, как в порту Гамбурга, где собирается миллион человек», — поделился Ермак.

Также в июне–июле пройдёт юбилейный форум ШУМ, а в сентябре Калининград примет большой слёт представителей портовых городов. Завершатся торжества традиционно — фестивалем «Зимние каникулы на Балтике».