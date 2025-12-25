По примеру индейцев гуарани: в Калининградском зоопарке определились с именем для маленького муравьеда

ВКонтакте

Муравьеда, которому недавно исполнилось пять месяцев, решили назвать Юруми. Об этом рассказали в телеграм-канале Калининградского зоопарка.

«Мы выбрали имя Юруми — так зовут муравьедов индейцы гуарани. Здорово, что в историческом зоопарке мы назовём малышку историческим именем! Очень трогательно!» — считает ведущий зоолог сектора «Тропические животные» Наталья Калинина.

Слово «юруми» в переводе с диалектов индейцев Южной Америки означает «маленький рот». Автор этой идеи получит пригласительный билет в зоопарк. Кроме того, подарки достались двум участникам конкурса, которые предложили назвать муравьеда Морошка.