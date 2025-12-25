16:44
erid: 2SDnjdrAvRn

Топ-5 мест в Калининграде и области, где можно отдохнуть на новогодних каникулах (фото)

  1. Калининград

Попасть в зимнюю сказку можно, даже не дожидаясь снега. «Клопс» собрал пять мест в Калининграде и области, где в новогодние каникулы чувствуется дух праздника.

1. Комплекс «Горка»

В посёлке Ново-Гурьевское Озёрского района наступила настоящая зима. По словам управляющего Андрея Логинова, сейчас на локации уже насыпали снег — этому поспособствовали минусовые температуры.

Здесь можно будет покататься на ватрушках, сноуборде и лыжах. При комплексе работает отель и ресторан — замёрзшими и голодными вы точно не останетесь. Посетить «Горку» можно в любой день с 9 до 20 вечера.

Топ-5 мест в Калининграде и области, где можно отдохнуть на новогодних каникулах (фото) - Новости Калининграда | Фото: группа ВКонтакте / «Горка Калининград| Отель, Глэмпинг, Шале, Отдых»
Топ-5 мест в Калининграде и области, где можно отдохнуть на новогодних каникулах (фото) - Новости Калининграда | Фото: группа ВКонтакте / «Горка Калининград| Отель, Глэмпинг, Шале, Отдых»
Топ-5 мест в Калининграде и области, где можно отдохнуть на новогодних каникулах (фото) - Новости Калининграда | Фото: группа ВКонтакте / «Горка Калининград| Отель, Глэмпинг, Шале, Отдых»
Фото: группа ВКонтакте / «Горка Калининград| Отель, Глэмпинг, Шале, Отдых»

2. Музей «Блокгауз» на Литовском валу

Добро пожаловать в музей, посвящённый кёнигсбергским заведениям. Коллекция часто пополняется, поэтому даже завсегдатаям стоит бывать здесь почаще. Учреждение работает с четверга по воскресенье с 11 до 17 часов.

3. Замок Тапиау в Гвардейске

Распахнёт свои двери и одна из главных визитных карточек региона — восстановленный средневековый замок Тапиау. Здесь проходят экскурсии, рыцарские турниры и концерты живой музыки. Прикоснуться к истории можно ежедневно с 10:00 до 18:30.

4. Замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске

На новогодние праздники замок будет открыт частично. Работает сувенирный павильон, можно прогуляться по территории вдоль форбурга, а экскурсии внутри замка проводятся только на Крещение, после 16–17 января. Для детей и взрослых планируются интерактивные программы и вечерние прогулки с красивой подсветкой. Режим работы — с 10:00 до 18:00.

5. Замок Нойхаузен в Гурьевске

В отреставрированном замке XII века также будут рады встретить гостей. Программа насыщенная и наполнена атмосферой праздника и волшебства.

  • 6 января — мастер-класс по росписи пряника
  • 16-18 января — презентация книги Ирины Белинцевой «Замок Нойхаузен. История. Архитектура сквозь века»
  • 29 января — спектакль «Один день войны»
  • 31 января — представление «Ритмы фламенко»

31 декабря и 1 января замок работать не будет. В остальное время посещения возможны в обычном режиме — ежедневно с 10:00 до 19:00.

Материал подготовлен при поддержке Центра «Мой бизнес» Калининград в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Реклама. Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области», ИНН 3906905075
5 516
Городские праздники На правах рекламы
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать