Топ-5 мест в Калининграде и области, где можно отдохнуть на новогодних каникулах (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

1. Комплекс «Горка»

В посёлке Ново-Гурьевское Озёрского района наступила настоящая зима. По словам управляющего Андрея Логинова, сейчас на локации уже насыпали снег — этому поспособствовали минусовые температуры.

Здесь можно будет покататься на ватрушках, сноуборде и лыжах. При комплексе работает отель и ресторан — замёрзшими и голодными вы точно не останетесь. Посетить «Горку» можно в любой день с 9 до 20 вечера.