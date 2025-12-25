Падал и горел: калининградка засняла странный объект в небе (видео)

Женщину, гулявшую в Южном парке, напугал необычный небесный объект. Об этом калининградка Люся рассказала «Клопс».
Вечером в среду, 24 декабря, горожанка разглядела то ли комету со шлейфом, то ли астероид. Гость из космоса медленно падал, оставляя за собой пылающий шлейф. Всё произошло в течение минуты, однако очевидица успела сделать фото и видео с разных ракурсов.
Как пояснил руководитель астрономического сообщества БФУ им. И. Канта Алексей Байгашов, калининградке посчастливилось запечатлеть метеор.
«Он не долетел до земли. В лучшем случае долетели его осколки — метеориты, — на которые он развалился, километрах так в семидесяти от поверхности Земли. Он мелкий: думаю, что порядка нескольких десятков сантиметров», — учёный добавил, что для Калининградской области такие кадры весьма редки.
