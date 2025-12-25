Падал и горел: калининградка засняла странный объект в небе (видео)

Вечером в среду, 24 декабря, горожанка разглядела то ли комету со шлейфом, то ли астероид. Гость из космоса медленно падал, оставляя за собой пылающий шлейф. Всё произошло в течение минуты, однако очевидица успела сделать фото и видео с разных ракурсов.

Женщину, гулявшую в Южном парке, напугал необычный небесный объект. Об этом калининградка Люся рассказала «Клопс».

Как пояснил руководитель астрономического сообщества БФУ им. И. Канта Алексей Байгашов, калининградке посчастливилось запечатлеть метеор.

«Он не долетел до земли. В лучшем случае долетели его осколки — метеориты, — на которые он развалился, километрах так в семидесяти от поверхности Земли. Он мелкий: думаю, что порядка нескольких десятков сантиметров», — учёный добавил, что для Калининградской области такие кадры весьма редки.