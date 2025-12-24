Новогоднее настроение на рельсах: в Калининграде вышли трамваи со Снегурочкой (фото, видео)

В Калининграде на линию выпустили новогодний трамвай. Фотографиями и видео празднично оформленного вагона с «Клопс» поделились местные жители.
Трамвай Tatra курсирует по маршруту № 5. Он проходит от Центрального парка через площадь Победы и Рыбную деревню до бывшего Мясокомбината на Аллее Смелых.
Другой вагон — «Корсар» (также бегает по пятому маршруту) украшен в новогоднем стиле, но внутри салона, зато за пультом управления — водитель в костюме Снегурочки.
По словам калининградцев, пассажиры реагируют на необычный транспорт с восторгом: снимают видео, фотографируются и поздравляют водителя с наступающими праздниками.
Новогоднее оформление появилось и на другом общественном транспорте. В городе уже можно встретить украшенные троллейбусы и автобусы. Праздничное настроение создают не только гирлянды и мишура, но и тематические костюмы водителей.
К Новому году готовятся и за пределами Калининграда. В Зеленоградском районе празднично оформили автобусные остановки.
Жители перед Новым годом получили два подарка от транспортников. Обновили все городские троллейбусы, а на следующей неделе трамвай №5 вернётся на Фестивальную Аллею, где заканчивается ремонт путей.