Верховный суд поставил точку в деле Долиной: что почитать в свежем номере «Калининградской антенны»

Высшая судебная инстанция признала Полину Лурье добросовестным покупателем, квартира принадлежит по праву ей, а певица должна освободить жильё. Долина может проживать в квартире до решения апелляционного суда, который состоится 25 декабря. Если она откажется, то выселение будет осуществляться в принудительном порядке. 

Напомним, что в прошлом году Долина стала жертвой мошенников и продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. Деньги ушли к аферистам, а артистка обратилась в полицию. Позже Долина подала иск и отсудила право на имущество. Квартира осталась при ней, а Полина Лурье лишилась денег и жилья. Это породило систему, получившую название «эффект Долиной», от которой пострадало более 3 000 семей.

