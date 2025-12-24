Спасти с улицы — это мало: у калининградского приюта не хватает сил содержать пожилых животных (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградский приют «Дружок», где нашли новый дом больше ста одиноких питомцев, переживает тяжёлый кризис. Многих собак и кошек удаётся пристроить. Но некоторые задерживаются тут на годы, стареют, болеют и постепенно теряют всякий шанс найти «своего человека». А корм, лечение, уход требуют расходов каждый день, рассказала «Клопс» руководитель приюта Галина Головко.

Долги приюта перед ветеринарами на сегодня исчисляются десятками тысяч рублей. А в приют регулярно прибывают новые постояльцы, о которых тоже надо срочно заботиться.

«В прежние годы мы с открытым сердцем и большим энтузиазмом спасали с улиц огромное количество собак, — говорит Галина. — Люди молили нас о помощи. Мы забирали, лечили их, стерилизовали, ухаживали, социализировали. Многие животные обрели любящих хозяев и дарят им счастье. Но увы, не все».

Переломным моментом стала для приюта пандемия, за ней последовало ухудшение политической обстановки. В кризисные нестабильные времена люди стали бояться брать на себя лишнюю ответственность. Пристрой встал. И это тянется целых пять лет.

Даже для человека это большой срок, — вздыхает Галина. — А для собаки — треть жизни!

Тем, кому в начале пандемии было три года (очень перспективный возраст), теперь уже восемь лет. Таких домой берут очень редко или не берут вообще».

Сейчас в «Дружке» множество пожилых собак. Они стареют и начинают болеть, обостряются хронические проблемы, появляется онкология. Всё это требует постоянных обращений в клинику — обследований, анализов, рентгенов, УЗИ, операций, пребывания в стационаре, большого количества различных лекарств и обработок, а также времени и сил на уход.

«Мы оказались в безвыходном положении! — с горечью говорит зоозащитница. — Финансов на лечение такого количества пожилых животных просто нет!»

Многие из питомцев, которые сейчас нуждаются в помощи, когда-то были у всех на слуху. Про них писали в СМИ и соцсетях, их все жалели. Но никто так и не забрал. А память оказалась короткой.

Когда-то всем миром спасали этих собачек, — говорит зоозащитница, — люди молили и скандировали им помочь, а теперь они всеми забыты...»

Такова судьба Атоса. Этого крупного, но очень нежного и интеллигентного пса в шесть месяцев сбила машина. Тогда его быстро вылечили, но домой щенка так никто и не взял.