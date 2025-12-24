Спасти с улицы — это мало: у калининградского приюта не хватает сил содержать пожилых животных (фото)

Калининградский приют «Дружок», где нашли новый дом больше ста одиноких питомцев, переживает тяжёлый кризис. Многих собак и кошек удаётся пристроить. Но некоторые задерживаются тут на годы, стареют, болеют и постепенно теряют всякий шанс найти «своего человека». А корм, лечение, уход требуют расходов каждый день, рассказала «Клопс» руководитель приюта Галина Головко.
Долги приюта перед ветеринарами на сегодня исчисляются десятками тысяч рублей. А в приют регулярно прибывают новые постояльцы, о которых тоже надо срочно заботиться.
«В прежние годы мы с открытым сердцем и большим энтузиазмом спасали с улиц огромное количество собак, — говорит Галина. — Люди молили нас о помощи. Мы забирали, лечили их, стерилизовали, ухаживали, социализировали. Многие животные обрели любящих хозяев и дарят им счастье. Но увы, не все».
Переломным моментом стала для приюта пандемия, за ней последовало ухудшение политической обстановки. В кризисные нестабильные времена люди стали бояться брать на себя лишнюю ответственность. Пристрой встал. И это тянется целых пять лет.
Даже для человека это большой срок, — вздыхает Галина. — А для собаки — треть жизни!
Тем, кому в начале пандемии было три года (очень перспективный возраст), теперь уже восемь лет. Таких домой берут очень редко или не берут вообще».
Сейчас в «Дружке» множество пожилых собак. Они стареют и начинают болеть, обостряются хронические проблемы, появляется онкология. Всё это требует постоянных обращений в клинику — обследований, анализов, рентгенов, УЗИ, операций, пребывания в стационаре, большого количества различных лекарств и обработок, а также времени и сил на уход.
«Мы оказались в безвыходном положении! — с горечью говорит зоозащитница. — Финансов на лечение такого количества пожилых животных просто нет!»
Многие из питомцев, которые сейчас нуждаются в помощи, когда-то были у всех на слуху. Про них писали в СМИ и соцсетях, их все жалели. Но никто так и не забрал. А память оказалась короткой.
Когда-то всем миром спасали этих собачек, — говорит зоозащитница, — люди молили и скандировали им помочь, а теперь они всеми забыты...»
Такова судьба Атоса. Этого крупного, но очень нежного и интеллигентного пса в шесть месяцев сбила машина. Тогда его быстро вылечили, но домой щенка так никто и не взял.
Сегодня ему 9,5 лет, он пережил удаление опухоли во рту. Всё закончилось благополучно, новообразование не успело дать метастазы. Но общая стоимость спасения встала почти в 40 тысяч рублей, а собрать приют смог всего 16.
Долг перед клиникой так и не закрыт, как и тот, что остался после лечения Лины, тоже жертвы ДТП. Парни, которые сбили эту собаку, сами привезли её в клинику, умоляли помочь, обещали, что заплатят, заручились поддержкой «Дружка». Но по факту просто уехали. Спешили в кино. И Лина так и осталась на руках у зоозащитников.
Она дожила до 7,5 лет, страдала сильными болями из-за артроза скакательных суставов. Ей мог бы помочь курс уколов, но денег на 10 дней стационара не собрали, другие животные требовали помощи безотлогательно. Лину пришлось отставить в хвост очереди. Но она лечения так и не дождалась — погибла из-за перекрута желудка. Долг перед клиникой за попытки её спасти — 37 тыс. рублей.
Закрывать его нечем. А время идёт, и каждый день без лечения всё меньше шансов у других — у двенадцатилетней Кейси с новообразованием на боку. У шестилетней Киры, метиса алабая с постоянными расстройствами пищеварения. У кошки Даши с кровотечениями из кишечника. Регулярная покупка лекарств и препаратов требуется сейчас 15 постояльцам «Дружка».
И это только лечение — а ведь есть ещё закупка кормов и хозяйственного инвентаря, вакцинация, срочные операции по стерилизации.
«Летом нам внаглую подкинули двух щенков, — рассказывает Галина. — Места для них не было, соорудили хлипкий загончик. Щенки быстро растут, через месяц у Еноты начнётся течка, а живёт она в одном загоне со своим братом Ваней. Это будет просто катастрофа! Её срочно надо стерилизовать, а это тысяч десять, и их нет».
Беда с подростком Арамисом — он уже пытается отобрать лидерство у 14-летнего Матиса. Если его не кастрировать — он погрызёт старичка. Требуется срочная кастрация и двухлетнему ягдтерьеру Крафту, которого выкинул охотник. Собаки этой породы без тщательной дрессировки становятся неуправляемыми, хозяину такой оказался не нужен, другого охотника тоже не нашлось.
«Нам осталось перевоспитать его в городского жителя, — рассказывает Галина. — Мы добились успеха, но окончательно он успокоится только спустя время после кастрации, когда прекратится выброс тестостерона. Такого с радостью заберут! А пока ему дом искать ещё опасно, он может накинуться на другого кобеля, на кошку.
А без кастрации его жизнь проходит в заточении, в клетке».
Сейчас «Дружок» полностью остановил приём новых подопечных, в такой ситуации главная задача — обеспечить достойную и комфортную старость тем, кого спасли раньше. Но с возрастными животными это сложнее и намного дороже. Средств катастрофически нет. Неравнодушные люди откликаются всё реже. А без помощи и участия приюту это всё не вытянуть.
Помочь «Дружку» можно переводом на карту Сбербанка 4817 7601 6400 4594, привязанную к номеру телефона 8 (911) 456-57-47 (Галина Александровна Г.). Как ещё помочь приюту, можно узнать в паблике «ВКонтакте».
Галина Головко много лет занимается спасением животных. Она не бросила приют, даже когда ей самой требовалась операция.