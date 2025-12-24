В Калининграде лиса в полночь пришла к школе (видео)

ВКонтакте

На Московском проспекте калининградцы заметили лису. Животное резво бегало по пустынной улице и таилось в пожухшей стерне газона. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Патрикеевну видели у школы №36 на Московском проспекте. Лисица могла прибежать с территории эллингов на Преголе или Тихого парка на улице Гагарина, который находится поблизости. Выглядела она довольно бодрой и упитанной.