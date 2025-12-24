В Калининграде лиса в полночь пришла к школе (видео)

На Московском проспекте калининградцы заметили лису. Животное резво бегало по пустынной улице и таилось в пожухшей стерне газона. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
Патрикеевну видели у школы №36 на Московском проспекте. Лисица могла прибежать с территории эллингов на Преголе или Тихого парка на улице Гагарина, который находится поблизости. Выглядела она довольно бодрой и упитанной.
Как рассказал «Клопс» председатель правления Калининградского областного общества охотников и рыболовов Олег Белкин, лисы часто живут в городе на окраинах или в парках: «Зверь может приспосабливаться к любой среде обитания и выживает практически везде».
Лисицы питаются на помойках, могут поживиться кошками, крысами, птицами. Они являются переносчиками большого числа болезней: от чесотки до бешенства, поэтому лис лучше не прикармливать и не пытаться погладить.
У калининградцев несколько дней назад сорвалась с поводка и сбежала любимица семьи — домашняя лиса Хиона.