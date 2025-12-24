На Виштынце браконьеры сменили ружья на арбалеты — Калина

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В национальном парке «Виштынецкий» браконьеры стали использовать арбалеты вместо огнестрельного оружия. Об этом рассказал директор национальных парков «Куршская коса» и «Виштынецкий» Анатолий Калина в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

«Местные радуются, что наконец-то на Виштынце настала тишина и не стреляют. Браконьеры были всегда, просто теперь уходят от оружия — переходят на арбалеты. Это у нас частая история: останавливаем машины, а там арбалеты и всё необходимое для охоты», — пояснил Калина.

Он отметил, что по фактам незаконной охоты возбуждены уголовные дела. У нарушителей изъяли оружие, технику, а в холодильнике автомобиля обнаружили разделанную косулю. Директор нацпарка выразил надежду, что со временем люди поймут: охраняемые территории созданы для сохранения дикой природы, а не для охоты.