Последние выходные 2025 года запомнятся жителям Калининградской области порывами ветра до 25 м/с

В последние выходные 2025 года ветер на побережье региона усилится до 20-25 м/с. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Над Балтийским морем 27 и 28 декабря расположится зона высокого перепада атмосферного давления. Так называемый барический градиент вызовет усиление ветра с севера и северо-запада. С вечера субботы и в течение всего воскресенья порывы на побережье будут достигать 20-25 м/с, особенно по линии Светлогорск — Куршская коса.

В Калининграде и на западе области ветер усилится до 15-18 м/с, на востоке — до 13-15 м/с. При этом ожидаются ливни, крупа, мокрый снег и потепление до +1-5 °С.