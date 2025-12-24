Нет солнца — нет фонарей: под Калининградом чиновники поставили безопасность пешеходов в зависимость от погоды

ВКонтакте

В посёлках Холомогоровка Зеленоградского района и Петрово Гурьевского района над зебрами установили фонари, но они не горят. Об этом «Клопс» сообщили местные жители.

По их словам, они три раза жаловались на проблему властям. Им отвечали, что всё решено, но над пешеходными переходами как не было освещения, так и нет.

«В конце концов, нам пришёл ответ из областного управления дорожного хозяйства, — рассказала собеседница «Клопс». — Дескать, из-за короткого светового дня в Калининградской области аккумуляторы не успевают зарядиться и поэтому мощности на лампы освещения не хватает. В результате над переходом моргает оранжевым светом лампочка. Она предупреждает водителей быть осторожнее, но, к сожалению, не обеспечивает видимости».

Одна из жительниц Холмогоровки, Людмила (имя изменено), дозвонилась до сотрудника ведомства, который отвечает за освещение пешеходных переходов. По его словам, дорожники обратились к администрациям муниципалитетов с просьбой дать возможность подключить фонари освещения к стационарной сети.

«Мужчина невозмутимо сообщил, что если местные власти разрешат запитать прожекторы, то они так и сделают, — рассказала Людмила. — А на нет и суда нет. Такое равнодушие просто возмущает. Главный пешеходный переход в Холмогоровке ведёт к детскому саду. Там идут жители с детьми. Несколько лет назад здесь сбили женщину».

Жительница поинтересовалась у сотрудника дорожного ведомства, зачем в Калининградской области вообще поставили фонари на солнечных батареях, если им не хватает солнца?

«Я возмутилась, как можно ставить безопасность людей в зависимость от погоды? Он мне ответил: ну, как можно — так и можно, если другого варианта нет. И сказал, что если меня что-то не устраивает, то я могу устроиться к ним на работу», — рассказала Людмила.

Её собеседник заверил, что в 2026 году в Холмогоровке и Петрово планируется установить новые фонари. «Он был очень сильно раздражён, — вспоминает жительница. — Ссылался на требования закона и что нужно провести все необходимые процедуры по заключению контрактов. По его утверждению, подключить фонари к сети — это не булочку купить в магазине. Он предложил поменять аккумуляторы, правда, заметил, что это не спасёт ситуацию. В результате я спросила его: если завтра, не дай бог, на этих переходах собьют пешеходов, готов ли он понести персональную ответственность, потому что не принял вовремя меры? Он уклонился от ответа. Планы на 2026 год — это вещь хорошая. Однако безопасность должна обеспечиваться здесь и сейчас. Тем более, что в Калининградской области пешеходов ежедневно сбивают, как кегли».