09:55

Росгвардейцы приехали помочь волонтёрам в гурьевском центре реабилитации бездомных животных «Славянское» (фото, видео)

  1. Калининград
Автор:

Кинологи Росгвардии приехали помочь волонтёрам в гурьевском центре реабилитации бездомных животных «Славянское». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Приют содержит более 200 собак и 20 кошек. Многие находятся там временно в ожидании новых хозяев, а остальные проведут с волонтёрами всю жизнь из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем. 

Центр нуждается в финансовой и материальной помощи, например, поводках и строительных материалах для обустройства вольеров. Калининградские росгвардейцы привезли корм и игрушки, поиграли и погуляли с собаками, а также помогли волонтёрам по хозяйству. 

Росгвардейцы приехали помочь волонтёрам в гурьевском центре реабилитации бездомных животных «Славянское». Видео: Росгвардия Калининградской области

В январе заслуженный спасатель кинологического подразделения Росгвардии по кличке Альба вышла на пенсию и нашла новую хозяйку.

1 771
Домашние животные хорошие новости
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать