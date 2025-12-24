Росгвардейцы приехали помочь волонтёрам в гурьевском центре реабилитации бездомных животных «Славянское» (фото, видео)

ВКонтакте

Кинологи Росгвардии приехали помочь волонтёрам в гурьевском центре реабилитации бездомных животных «Славянское». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Приют содержит более 200 собак и 20 кошек. Многие находятся там временно в ожидании новых хозяев, а остальные проведут с волонтёрами всю жизнь из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем.

Центр нуждается в финансовой и материальной помощи, например, поводках и строительных материалах для обустройства вольеров. Калининградские росгвардейцы привезли корм и игрушки, поиграли и погуляли с собаками, а также помогли волонтёрам по хозяйству.