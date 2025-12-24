В Калининградской области вырастут цены на пригородные поезда

ВКонтакте

В Калининградской области вырастет стоимость проезда в пригородных поездах. Областные власти согласовали новые тарифы, документ опубликовали во вторник, 23 декабря.

Что меняется

Согласно приказу региональной Службы по государственному регулированию цен, перевозчик может ввести обновлённую схему расчёта стоимости проезда, которая заменит действующие тарифы 2024 года:

Базовый тариф: Первые 10 километров поездки в пригородном поезде будут стоить 35 рублей.

Покилометровая ставка: За каждый последующий километр после десятого пассажирам обычных электричек придётся платить 2,83 рубля. Для поездок в скорых пригородных поездах повышенной комфортности ставка будет выше — 3,44 рубля за километр.

Провоз багажа: Сохраняется правило, по которому провоз одного места багажа обойдётся в 25% от стоимости пассажирского билета.

Итоговая стоимость билета будет округляться до целого рубля по стандартным математическим правилам (от 50 копеек — в большую сторону).

Когда ждать изменений

Согласно тексту приказа, он вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. В настоящее время документ проходит процедуру государственной регистрации. Таким образом, новые тарифы начнут действовать 3 января 2026 года.