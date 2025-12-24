Тепло пошло по трубам: коммунальщики устранили аварию, из-за которой 119 домов осталось без отопления

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Коммунальщики устранили аварию, из-за которой 119 домов в Ленинградском районе Калининграда осталось без отопления. Об этом в своём телеграм-канале сообщили глава городской администрации Елена Дятлова.

«Начали подачу тепла в дома. Если в ближайшие пару часов тепло в квартире не появится, сообщите об этом в свою управляющую компанию, чтобы они провели регулировку внутридомовой системы», — написала Дятлова.

По словам чиновницы, все социальные учреждения, которые были в зоне отключения, сегодня работают в обычном режиме.

В случае аварий или проблем с отоплением Дятлова рекомендовала обращаться в диспетчерскую службу «Калининградтеплосети» по телефону: 66-71-05. Если необходимые меры не были приняты, горожане могут обратиться к дежурному прокурору по номеру: 8 (4012) 576-860.