В Калининграде из-за аварии на трубопроводе 119 домов остались без тепла

В Калининграде из-за аварии на трубопроводе 119 домов и 14 соцучреждений остались без тепла. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава городской администрации Елена Дятлова.

«Бригады «Калининградтеплосети» уже занимаются устранением аварии. Будут работать всю ночь. Ориентировочно к утру должны восстановить подачу тепла. О ситуации, по мере появления новостей, коллеги из комитета городского хозяйства будут мне сразу же докладывать, чтобы мы оперативно принимали все решения и как можно быстрее восстановили подачу тепла в дома», — написала Дятлова.

В зону отключения попали дома на улицах: Эльблонгская, площадь Калинина, Ленинский проспект, Малый переулок, Серпуховский переулок, Старопрегольская набережная, Багратиона, Богдана Хмельницкого, Железнодорожная, Казанская, Краснооктябрьская, Мореходный переулок, Нансена, Новый вал, Парусная, Полоцкая, Портовая, Серпуховская, Суворова, Чаадаева, Эпроновская, Южный переулок.