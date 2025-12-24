В Калининграде из-за аварии на трубопроводе 119 домов остались без тепла

В Калининграде из-за аварии на трубопроводе 119 домов и 14 соцучреждений остались без тепла. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава городской администрации Елена Дятлова.
«Бригады «Калининградтеплосети» уже занимаются устранением аварии. Будут работать всю ночь. Ориентировочно к утру должны восстановить подачу тепла. О ситуации, по мере появления новостей, коллеги из комитета городского хозяйства будут мне сразу же докладывать, чтобы мы оперативно принимали все решения и как можно быстрее восстановили подачу тепла в дома», — написала Дятлова.
В зону отключения попали дома на улицах: Эльблонгская, площадь Калинина, Ленинский проспект, Малый переулок, Серпуховский переулок, Старопрегольская набережная, Багратиона, Богдана Хмельницкого, Железнодорожная, Казанская, Краснооктябрьская, Мореходный переулок, Нансена, Новый вал, Парусная, Полоцкая, Портовая, Серпуховская, Суворова, Чаадаева, Эпроновская, Южный переулок.
23 декабря без отопления и горячей воды остались жители ул. Старшего лейтенанта Сибирякова, Горького, Адмирала Макарова, Нарвской и Зелёной. В их дома тепло начали подавать вечером во вторник.