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Главная Интервью

В 2019 году начнём ремонтировать дороги на востоке области

Фото

Елена Дятлова министр развития инфраструктуры

Автор: Константин Сериков
18:20
  309
Министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова рассказала Клопс.Ru о реализации программы Минтранса "Безопасные и качественные дороги" и ситуации в областной дорожной отрасли.
 
— В 2017 году в регионе впервые реализована программа Минтранса "Безопасные и качественные дороги". Что это за программа и каковы её итоги?
 
— По замыслу федеральных властей, программа рассчитана до 2025 года и реализуется в городских агломерациях с населением от 500 тысяч жителей. Калининград первоначально не вошёл в этот список, так как в областном центре живёт меньше, но губернатор Антон Алиханов отстоял право попасть в программу, убедив председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. В последний момент мы стали одним из участников.
 
В 2017 году мы отремонтировали пять калининградских улиц, семь участков областных трасс общей протяжённостью более 146 км. Потрачено 1,25 млрд рублей, из которых половина — из федерального бюджета, остальное — из областного и местного.
 
До старта этой программы соответствовали нормативам 20% региональных и 40% местных дорог. Наша задача — за два года привести в нормативное состояние не менее 50% трасс, относящихся к Калининградской городской агломерации.
 
— Сколько выделят на ремонт из федерального бюджета в 2018 году?
 
— Общий объём финансирования программы не изменится и составит те же 1 миллиард 250 миллионов, принцип софинансирования сохраняется прежний, половина поступит из федерального бюджета, вторая половина — из областного и местного бюджетов.
 
— А сколько улиц будет отремонтировано в следующем году?
 
— В Калининграде отремонтируют 21 улицу протяжённостью 38 км и три участка на областных дорогах длиной порядка 60 км, в целом это почти 98 км.
 
— Когда дороги такими же ударными темпами будут ремонтировать не только в Калининграде, но и в области?
 
— В 2018 году всё ещё будем плотно работать в областном центре, а с 2019-го начнём менять приоритеты, уйдём на восток, будем более интенсивно заниматься нашими малыми городами, и не только в рамках названной программы Минтранса.
 
— Много замечаний жители высказывают по качеству работ на ул. Дзержинского и Невского. Например, во время ремонта дороги почему-то забыли про тротуары. Как вы можете это прокомментировать?
 
— По условиям программы мы не имели возможности заниматься ремонтом тротуаров. Но на совещаниях в Москве нас услышали в Росавтодоре, и в будущем году мы будем выполнять больше работ в рамках программы "Безопасные и качественные дороги": заменять люки, бортовой камень, обустраивать тротуары и остановочные пункты. Что касается улицы Дзержинского, то там основные нарекания к небольшому участку от ул. Зои Космодемьянской до "Бауцентра". Основные претензии — к люкам. Часть люков переложили — пять штук. В связи с тем, что практически два месяца шли непрерывные дожди, грунт пропитался водой и часть люков начала проседать. Весной подрядная организация по гарантии люки будет перекладывать.
 
— В числе победителей на аукционах по ремонту и строительству дорог фигурируют одни и те же названия компаний. Почему не заявляются представители других регионов?
 
— Торги по выбору подрядчика проводятся на электронной площадке, как того требует закон. Принять участие может любая российская компания, хоть с Сахалина. Однако все понимают, что мы эксклав и, чтобы вести тут работы, надо гнать технику через границы. Кроме того, у нас в области из материалов только песок, гравий нужно завозить из-за рубежа. Битум, присадки доставляют из России. Всё это не так просто организовать, поэтому, возможно, на конкурс выходят только местные или питерские компании.
 
С другой стороны, наверное, и хорошо, что не приезжают к нам предприятия, не имеющие представления о логистике. Они бы брали заказы и срывали сроки выполнения. За последние пять лет мы в этих вопросах нарастили у себя компетенцию, подтянулись и наши подрядные организации, которые теперь делают дорожные работы совсем другого качества.
 
— Елена Ивановна вы упомянули, что в 2019 году придётся оставить Калининград и начать ремонтировать дороги на востоке области, что это значит?
 
— За последние десять лет в Калининграде отремонтировали немало дорог, улиц, мостов. С 2006-го из федерального, регионального и местного бюджетов потратили более 33 миллиардов. Деньги пошли в том числе на строительство масштабных объектов: Второго эстакадного моста, Восточной эстакады и Северного обхода, реконструкцию улицы 9 Апреля, реконструкцию дороги и путепровода в микрорайоне Сельма, на Берлинский мост, строительство улично-дорожной сети на Острове и многое другое. Кроме того, за два года по программе "Безопасные и качественные дороги" в Калининграде будет отремонтировано 26 улиц общей протяжённостью около 60 километров. Такое внимание к областному центру — объективная необходимость, город принимает гостей мирового футбольного первенства. Но в агломерацию входят более десятка и других муниципалитетов, которые также требуют внимания, поэтому с 2019 года будем ремонтировать дороги на востоке области.
 
— Если отойти от программы "Безопасные и качественные дороги", в целом как вы оцениваете дорожную отрасль региона?
 
— Сегодня мы имеем беспрецедентное дорожное строительство за последние три-четыре года в регионе. Я сегодня являюсь крупнейшим главным распорядителем средств в правительстве Калининградской области, потому что дорожный фонд 2017 года — это более 11 миллиардов рублей. Это то, что сегодня вкладывается в стройки, ремонты, капитальные ремонты, содержание, реконструкцию наших дорог. Я сегодня, как никогда, горжусь тем, что делают дорожники в Калининградской области. 

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