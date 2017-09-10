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Главная Интервью

Родительские амбиции часто опережают возможности и способности детей

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Ирина Роднина трёхкратная олимпийская чемпионка

07 сентября 201715:10
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На днях в Калининграде побывала прославленная советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, депутат Госдумы Ирина Роднина. О том, для чего знаменитая спортсменка приезжала в наш регион и что она думает о детском спорте, Роднина рассказала во время встречи с журналистами в медиагруппе "Западная пресса". 

О школьном и дворовом спорте 

"Я представляю Федерацию школьного спорта России. Аналогичная международная существует с 1968 года, и Советский Союз был её членом с 1972 года. Есть Олимпийские игры, Студенческие игры, Сурдоолимпийские, Паралимпийские и Всемирные гимназиады. Мы в последних достаточно регулярно выигрываем, но никто об этом не пишет, а в чемпионатах Европы и мира с 1972 года мы ни разу не принимали участие. На европейские гимназиады может ехать команда из разных школ, а на европейские — из одного учебного заведения. У нас никогда не было такой практики, существовали только сборные района, города, республики, края. 
 
Программа поддержки школьного спорта стартовала в 2012 году. Вся документальная база готова: есть понятие школьного клуба и школьного спорта. Есть масса мероприятий, но пока всё это только в рекомендательном порядке. Вот сегодня мы ездили открывать спортзал в школе посёлка Борское, более 3500 залов и спортплощадок уже отремонтировано. Для нас задача — наладить работу в школах, чтобы появились школьные спортивные клубы, это условие для получения федеральных средств. Много регионов уже работает по такой схеме, Ленинградская область показывает лучший результат. 
 
Всё это доступные виды спорта — это не гольф и не фигурное катание. В школах очень разная спортивная база, никогда раньше строители не учитывали нормативов для спортзалов: где-то залы площадью 24х12 метров, а где-то 9х12. Поэтому традиционно развиваются волейбол, баскетбол, стритбол, настольный теннис, бадминтон, шахматы, шашки. Появились экзотические виды спорта — фрисби, корфбол, нетбол, мы и не знали про такие раньше, упёршись сугубо в олимпийскую систему. А где-то играют в городки или лапту: на многих территориях исторически развиваются определённые виды спорта. 
 
Надо понимать, что школьный спорт — это не набор и не отсев детей. Каждый ребёнок может прийти и бесплатно заниматься. При этом создаются школьные лиги по видам спорта. Если чемпионаты и первенства — это соревнования на выбывание, то лига — это когда на протяжении нескольких месяцев команды играют по несколько кругов. Например, с 1 октября по 1 июня они регулярно принимают участие в соревнованиях. 
 
Программа дворового спорта работает с 2009 года. Это организация активного времяпрепровождения. Мы начинали в 14 регионах, сегодня 50 организаций дворового спорта, и большая часть работает круглогодично. 
 
1 сентября в Ярославле мы проводили второй фестиваль дворового спорта, приехали около 600 ребят. Был и стритбол, и черлидинг — всё, что можно развивать во дворе и школе. Мы называем это фестиваль, потому что слово "соревнование" не очень подходит, главное — чтобы ребята пообщались, поиграли". 

О международных фестивалях 

"‟Спорт” с древнего английского языка — это "игры". Мы проводим много международных мероприятий. Будет шестой фестиваль стран СНГ, две прибалтийские республики. Семь лет идёт фестиваль Тихоокеанского бассейна, в этом году была даже Монголия, хотя она к этому бассейну не относится. А так — США, Япония, обе Кореи, Австралия и так далее. 
 
Проводим Игры юных соотечественников. В последних участвовали 50 стран. Самое интересное мероприятие — визитная карточка каждой команды. Это ребята, у кого предки были гражданами российской империи, Советского Союза, России. Это важно, ведь русский язык — самый умирающий в XXI веке. Мы не говорим о том, чтобы эти дети вернулись в Россию, но они должны знать, что есть страна, откуда их корни". 

О платных секциях

"Как в Советском Союзе строился спорт? Был Госкомспорт, который отвечал за сборные, всё остальное было на ведомственном уровне, в основном это профсоюзы. "Динамо", ЦСК не имели права иметь школы и даже готовить резерв для сборной страны, мы только два с половиной года назад поменяли это положение. 
 
Когда развалился Союз, ведомства перестали финансировать спорт. Многие школы закрылись. В чём была ущербность советской системы? В том, что огромное количество спортивных школ не имели базы. Они тратили на аренду помещений львиную долю средств. Вот почему мы предлагаем альтернативу — школьный и дворовый спорт под присмотром взрослых. Здоровый образ жизни — это не мода, это необходимость. 
 
Когда ведут ребёнка в музыкальную школу и к преподавателю по языку, все понимают, что это не бесплатно. А почему спорт должен быть бесплатным? Спортивные сооружения, особенно лёд, бассейн, надо содержать, платить тренерам. За девять лет мы пересмотрели зарплаты во всех отраслях: в медицине, образовании, полиции, армии. Единственная профессия, где не было повышения зарплат, — это работники физического воспитания. Никак не отмечен труд тех, кто работает на массовый спорт, на здоровую нацию, работают одни энтузиасты. Хотелось бы спросить у ЛДПР, которая возглавляет соответствующий комитет в Госдуме: почему они не защищают интересы этой категории? 
 
В СССР спорт никогда не был отраслью, не имел законодательной базы. Поэтому спорт рухнул. Начиная с 2003 года началось хоть какое-то финансирование, статья в бюджете на спорт появилась четыре года назад. До этого он находился в системе соцобеспечения, потом спорт передали в медицину, потом — в образование. Хотя самая первая федеральная программа в 2006 году была именно в области спорта. 
 
Со времён Союза мы потеряли более 40% спортсооружений. Наши профсоюзы всё разбазарили. В 2003 году было огромное количество компаний, которые акционировали спортсооружения. За копейки всё это продавалось, особенно стадионы, построенные до войны, — это ведь центр города. Так превратили в торговые центры "Лужники" и этот ‟Черкизон”". 

Об уходе Юлии Липницкой 

"История Юли — это результат чрезмерных родительских амбиций, когда желание родителей опережает возможности и способности детей. 
 
Никакой катастрофы в том, что она ушла из спорта, нет. В свои 19 лет она не переломанная, она получала такие зарплаты, которые не получают дипломированные спецы в других областях. 
 
Кто рано начинает, тот рано заканчивает. Сразу было понятно, что у девочки слабая мышечная структура, маленький вес, она катастрофически растянута, это дополнительная нагрузка на суставы и позвоночник. Лёд — это очень жёстко. При падении удар по позвоночнику равен 600–800 килограммам. В прыжке мы приземляемся на одну ногу, и так годами, поэтому у спортсменов 18–19 лет тазобедренный сустав как у 80-летних. Родители не понимают, что профессиональный спорт диктует совершенно другие условия работы".
 

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