Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая завершила карьеру после курса лечения от анорексии

Фигуристка Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру, пройдя трёхмесячный курс лечения от анорексии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мать спортсменки.

Женщина призналась, что весной Юлия вернулась из Европы, где проходила трёхмесячное лечение от анорексии, и сразу же предупредила о завершении карьеры руководство федерации. По словам матери Липницкой, 19-летняя спортсменка живёт на олимпийскую стипендию, не получая зарплату от федерации, хотя и состоит в её списочном составе.

Юлия Липницкая стала чемпионкой в командном первенстве в Сочи-2014, завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, была второй в финале Гран-при 2013 года.

