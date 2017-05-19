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Главная Интервью

Шансов выжить, оказавшись в воде посреди залива, нет даже летом

Фото

Станислав Кармацкий спасатель международного класса

Автор: Ольга Запивалова
10:56
  842 0
Фото: Александр Подгорчук
В Куршском заливе продолжаются поиски троих рыбаков, вышедших на промысел 30 апреля. 1 мая мужчины перестали выходить на связь. В поисках участвуют спасатели, водолазы, волонтёры. 4 мая в заливе недалеко от посёлка Матросово обнаружена лодка, предположительно принадлежавшая рыбакам. Судьба её владельцев до сих пор неизвестна.
 
Станислав Кармацкий рассказал Клопс.Ru о причинах трагедий и о том, как вернуться домой с рыбалки живым и здоровым.
 
— Станислав Юрьевич, какие водоёмы пользуются наибольшей популярностью у рыбаков и где чаще всего случаются ЧП?
 
— В основном ловят в заливах. В Куршском трагические происшествия случаются чаще. Он большой — максимальная длина — 93 км, ширина — около 46 км. Подъехать к нему можно с разных сторон. Рыбаки выходят в залив через устье реки Деймы, Матросовский канал, из Зеленоградска, посёлков Лесного и Рыбачьего на косе. В Калининградском заливе ЧП бывают реже. Он маленький, днём просматривается от берега до берега. Даже если лодка потеряет ход, её прибьёт к берегу. А можно и на вёслах вырулить.
 
— Какие плавсредства чаще всего используются для рыбалки?
 
— Условно их можно разделить на два типа. Первые — алюминиевые старые, унаследованные от отцов и дедов. В народе их ещё называют казанками. На них ставят более или менее приличные моторы, но их конструкции оставляют желать лучшего. Более современные и безопасные лодки сделаны из ПВХ. Они надувные, но у них жёсткий корпус, этот материал менее подвержен порезам, а конструкции более устойчивы на воде.
 
 
Фото: пресс-служба управления МЧС РФ
 
— Какое время года у рыбаков и спасателей наиболее беспокойное?
 
— Есть такая поговорка: "Месяц июнь — на рыбалку плюнь". Нерест прошёл, и рыбалка на определённый период закончилась. Правда, в это время у нас другая беда — отдыхающие на пляжах. Но это отдельная история.
 
В морозные зимы залив хорошо промерзает, и тогда всё более или менее спокойно. Но морозные зимы становятся редкостью. Обычно толщина льда разная, он рано сходит, в этом году — в конце февраля. Вот и посыпались происшествия с рыбаками. В Славском районе мужчина на лодке ушёл снимать сети и исчез. Поначалу его искали знакомые рыбаки. Протравили дно кошками на том месте, где он ставит сети, вытащили обломок лодки. Привязали буёк. На следующий день мы вышли на катере с водолазным оборудованием и вытащили лодку. Ещё через сутки нашли его личные вещи — они плавали в воде, а вот сам рыбак не найден по сей день. В конце марта и две недели назад были похожие случаи. Сегодня около Рыбачьего в 6 км от берега всплыло тело... 
 
— При каких условиях рыбаки могут спастись сами? Опишите идеальный сценарий.
 
— Вышли в залив рано утром, погода хорошая. Лодка потеряла ход, или в ней закончилось топливо. У рыбаков есть заряженные мобильники, навигаторы, люди хорошо ориентируются на воде. Если рядом кто-то есть, их отбуксируют к берегу. Недавно мужчина днём в спокойную погоду вышел в центр Куршского залива. Лодка потеряла ход, он нам позвонил, сообщил свои координаты, наши ребята быстро нашли его и довели до берега.
Другой случай: мужчина поскользнулся на льду залива и сломал ногу. Позвонил, рассказал, где находится, сидел тихонько и ждал, пока мы его заберём. 
 
— А другой вариант событий: ушли в залив и пропали? Как чаще всего это происходит?
 
 
— Рыбаки уходят неподготовленными, без мобильников или с "полудохлыми" телефонами, слабо умеют пользоваться навигатором. Например, забивают точку и идут по ней, пока не "запиликало". Останавливаются, ловят. Тут меняется ветер, поднимается волна, их начинает сносить. Мотор захлёстывает водой, лодку несёт в неизвестном направлении. Самая правильная реакция рыбаков в этом случае — срочно звонить 112, дать информацию о своих координатах. Мы сразу выходим на поиски, в течение часа есть шансы найти людей без потерь.
 
— Но это, опять же, в идеале...
 
— Да, на практике может случиться что угодно: закончится топливо, сети намотаются на мотор, двигатель зальёт водой, поменяется ветер. Если лодка остановилась, её разворачивает и ставит боком на волну, постепенно захлёстывает и наполняет водой. Вычерпывать её люди не успевают, неуправляемое судно переворачивается. Её пассажиры оказываются в воде. Тут шансов почти нет. Если в зоне видимости нет реальной помощи, то несколько минут — и всё. 
 
— Какие шансы выжить у человека, оказавшегося в воде?
 
— Никаких, если человек один посреди залива. На моей практике живых людей в таких ситуациях мы не находили. Даже если это лето, жара и на человеке надет спасательный жилет. Зимой или в межсезонье в воде можно продержаться не более четырёх минут. Летом вода в центре залива прогревается до 18 градусов. Это может продлить жизнь ещё на 25 минут при условии, что человек будет активно двигаться. Шанс на спасение есть только в случае, если утопающего кто-то увидит и сразу придёт на помощь. Ближайшие станции спасателей находятся в Полесске и Зеленоградске. Только на то, чтобы прыгнуть в лодку у берега, завести мотор и отойти от берега, нужно минимум пять минут. Площадь Куршского залива — 1 600 км² — это как семь Калининградов. Нереально на такой площади быстро найти утопающего. У берега-то порой не успеваешь помочь тонущему!
 
 
Фото: пресс-служба управления МЧС РФ
 
— Насколько эффективны поиски пропавших рыбаков на большой воде? Я слышала от специалистов, что искать утонувших людей в первые дни совершенно бессмысленно.
 
— Поисковые операции на открытой воде очень сложные, даже если известно место, где перевернулась лодка. На воде нет ориентиров, а течение быстро уносит всё неведомо куда. Работа водолазов на таких больших водоёмах фактически бесполезна — можно сказать, это лотерея. Не припомню, чтобы под водой — в море или — нашли людей по каким-то ориентирам. Только когда тело всплывает на поверхность, и то дело случая. 
Недавно погиб дайвер в Янтарном. У него было самодельное, очень тяжёлое оборудование. Оно не дало ему всплыть на поверхность. Он пытался скинуть часть его, но не успел — повис в воде вниз головой, как поплавок. Тело, как якорь, держалось на одном месте, его не унесло течением. Поэтому его быстро нашли.
 
— Как уменьшить риск, выходя на промысел?
 
— Нужно быть на 100% уверенным в работоспособности двигателя. Кстати, новые модели двигателей закрывают так, что захлёст волны им не страшен. Нужно взять с собой хотя бы двойной запас топлива. В среднем у всех 20-литровые баки, на 15–17-сильный двигатель такого объёма бензина хватит примерно на 4–5 часов в зависимости от скорости и интенсивности передвижения.
 
Ещё один фактор, усложняющий поиски, — цвет одежды. Не понимаю, почему так наши люди любят невзрачные серо-зелёные оттенки! Оранжевая куртка и яркий спасательный жилет сыграют в вашу пользу. Это лучшая одежда для рыбака. 
 
— На что следует обратить внимание, изучая погоду пред рыбалкой?
 
— Просмотрите сводки с нескольких сайтов на ближайшие сутки и сопоставьте эту информацию. Если прогноз даёт усиление ветра, отложите рыбалку! Лучше ловить недалеко от берега — если земля в зоне видимости, то можно быстро вернуться. Но просить об этом рыбаков бесполезно. У них свои точки, ямы — тут окунь, там лещ... Азарт движет ими, забывают о страхе и осторожности.
 
— В какое время суток безопаснее ловить?
 
— Исходя из моего опыта, самое спокойное время у нас ночью, примерно до 10 утра. Затем погода часто разворачивается на 180 градусов: ветер меняется на северо-западный, усиливается. Это происходит примерно до 18 часов. Затем ветер постепенно стихает, и где-то к полуночи наступает тишина. До утра устанавливается полный штиль.
Ещё одна особенность местной погоды — туман. Порой люди выходят ловить, когда ясно и солнечно, а буквально за два часа их накрывает дымкой. Рыбакам нужно быть дальновиднее — видишь, что погода меняется, руки в ноги и быстрее к берегу! Зимой мы выводили целые группы рыбаков, заблудившиеся в тумане на льду залива
 
— Куда обращаться родным пропавших рыбаков, в каких случаях и как быстро вы принимаете вызов о поисках?
 
 
Фото: пресс-служба управления МЧС РФ
 
— Если ЧП происходит здесь и сейчас, то обращаться нужно к нам, через службу 112. Мы сразу идём на выручку. Сообщения о рыбаках, пропавших день-два назад, чаще принимаем через полицию. Руководство решает, как организовать поиски: надводными средствами, с привлечением водолазов, вертолётов и т.п.
 
— Говорят, что в моторной лодке даже в небольшой шторм очень тяжело находиться. Потом и тело болит, и мутит. Вы трудно качку переносите?
 
— На Балтике специфичные короткие волны. Как стиральная доска. Не столько качает, сколько бьёт снизу. После серьёзной тряски через 5–6 часов любому человеку плохо станет, по своему опыту знаю. Как-то, ещё на заре отряда, мы всю ночь ходили на катере в заливе. К утру все были никакие.
 
— Можете вспомнить случаи чудесных спасений рыбаков за последние годы?
 
— Честно сказать, если всё запоминать, то можно с ума сойти. Уже привыкли от эмоций избавляться и переключаться на другую жизнь вне работы. Был случай в феврале 2015 года: на льду Куршского залива пропал 70-летний рыбак. На момент, когда к нам поступила информация, его не было сутки и связи с ним тоже. Температура воздуха была примерно минус 12 градусов. Решили прочёсывать замёрзшую акваторию залива от посёлка Киевское, откуда он ушёл, по всем направлениям. Участвовало 15 спасателей и две поисковые собаки. Начали в 10 утра, а к 16 часам по радиосвязи нам сообщили, что рыбака нашли в районе устья реки Тростянки, около Зеленоградска. Дедушка сидел на бревне на льду. Спасатели спросили: "Как вы себя чувствуете?". А он ответил, мол, всё хорошо — жду автобус. Выяснилось, что он заблудился вечером предыдущего дня. Всю ночь в темноте потихоньку шёл по льду, что помогло ему не замёрзнуть. Из еды у него был кусочек колбасы и термос с замёрзшим чаем. От усталости и обезвоживания ему, видно, померещилось, что он вышел на дорогу, а на самом деле это было устье реки. Мы его вывели на дорогу к карете скорой помощи. Повезло дедушке!

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