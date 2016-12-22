В трёх калининградских больницах главврачи начислили себе сотни тысяч премиальных

Глава региона Антон Алиханов подписал 17 октября распоряжение об учреждении нового министерства — регионального контроля (надзора). Врио министра назначил руководителя контрольно-ревизионной службы Калининградской области Елену Серую.

— Хотелось бы определить для начала вектор беседы. Для чего нужно было образовывать новое министерство? Ведь была контрольно-ревизионная служба и отдельные инспекции.

— В рамках послания президента около двух лет ведётся большая работа по реформированию контрольно-надзорной деятельности, в начале 2016 года правительством РФ была принята дорожная карта. Это всё сделано для того, чтобы не "кошмарить" бизнес чередой бесконечных проверок, а централизовать их. Необходимо проводить контроль и надзор таким образом, чтобы не парализовать работу предприятий. Сейчас в целом по стране применяется так называемый риск-ориентированный подход к выбору объектов проверки, задача которого — снижение общей административной нагрузки на предпринимателей, повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности, обеспечение качественного управления рисками. То есть в первую очередь в зону внимания попадают те сферы, где есть угрозы для здоровья и жизни граждан, это, например, архитектура, строительство, здравоохранение и образование. Особый контроль необходим в процессах, где есть вероятность возникновения коррупции. Это те же торги.

— Министерство позволит объединить все эти проверки?

— Прежде чем выйти на единую проверку, нужно определить необходимость проверки в конкретном учреждении. Задача министерства именно в этом. Мы на своём уровне будем составлять сводный план проверок, согласовывать его с губернатором. Координация необходима, чтобы проверяющие органы не шли в учреждение один за другим. Возьмём те же школы. Ведь сейчас туда может нагрянуть служба по контролю качества образования, следом, через месяц, пришли пожарные, потом — Роспотребнадзор. Так не должно быть. При этом надо помнить, что сама функция надзора подвержена коррупции. Те, кто проверяют, могут закрыть на что-то глаза. Но теперь у проверяющего будут указаны критерии проверки, а мы будем сверять их с результатом. Отдельное внимание у нас будет уделяться профилактике. Не выйти и найти что-то, а заниматься профилактикой нарушений.

— А графики будут составляться по сферам? Скажем, школы будут проверяться чаще, чем какие-то другие?

— Есть объекты контроля, которые будут находиться в зоне постоянного внимания, и те, которые мы будем проверять эпизодически. Может, и раз в пять лет.

— Это будут какие-то прописанные графики?

— Такая работа проводится не по графикам. У каждого министерства, органа исполнительной власти есть свои нормативные акты, где указано, как осуществляется контроль, с какой периодичностью, что является критерием для выбора того или иного объекта на проверку. Каждая служба руководствуется своими актами. Всю эту информацию мы систематизируем у себя и будем в целом видеть всю ситуацию с проводимыми инспекциями, в том числе их частоту. В следующем году мы планируем заключить соглашение с муниципалитетами и на те объекты, которые вызывают особую озабоченность, будем выходить с проверками совместно.

— А будут ли для министерства набираться новые сотрудники?

— На сегодняшний день министерство не набирает сотрудников. У нас создана новая структура, в которую вольются министерство ЖКХ, контрольно-ревизионная служба, а также будет передан ряд полномочий из других министерств — экономики, строительства, аппарата правительства области. Во всех этих ведомствах работают люди, они и будут продолжать выполнять свои функции и новые задачи — по мере их возникновения. Если человек делает свою работу профессионально и с полной отдачей, зачем его менять на нового работника?

— А какие сейчас в регионе самые проблемные точки? Где чаще всего во время проверок выявляются какие-то серьёзные нарушения?

— Серьёзных процедурных нарушений, которые могут привести к хищению государственных средства нет, в том числе при проведении торгов. Но есть отдельные моменты, за которыми нужно следить. Так, к примеру, в проектную документацию на строительство социального объекта можно заложить мрамор, гранит или плитку керамическую. Формально всё будет соответствовать нормам, но понятно, что необходимо избегать избыточных решений, рационально и экономно использовать выделенные средства.

— Какие проблемы чаще всего выявляются в здравоохранении?

— В здравоохранении есть серьёзная проблема с неэффективным использованием средств. Есть медицинские учреждения, которые закупили оборудование, но используют его не в полном объёме. Также установлены случаи, когда техника вообще стоит длительное время нераспакованная, в коробках.

— Но чаще нет специалиста.

— Бывает и такое, что оборудование установили и обучили на нём работать специалиста. К сожалению, нет норм законодательства, которые заставили бы этого медработника отработать какое-то количество лет в данном учреждении. Те же частные компании, обучив специалиста, заключают с ним договор, что он должен отработать 3—5 лет, в противном случае ему придётся возмещать стоимость обучения. Такой же механизм нужно вводить в государственных больницах.

— Скандал с начислением премий главврачами — это история только первой горбольницы?

— К нам поступают жалобы, что распределение стимулирующих выплат проходит под личным руководством главного врача и без участия совета. Но чаще всего такие сигналы идут от тех, кто уже уволился, и подтвердить документально их слова крайне сложно. В общей сложности, такие факты выявлены в трёх больницах региона. Аналогичный случай (тому, что произошёл в горбольнице № 1, но в меньших объёмах) выявлен в больнице № 2. Там отдельные представители административно-управленческого персонала начисляли себе достаточно большие премии. Сейчас все материалы находятся в правоохранительных органах. Такой же инцидент произошёл в одной из больниц на востоке области. Просто если в первой горбольнице речь шла о миллионах, то здесь неправомерно начислялись сотни тысяч рублей.

— Возможна ли проверка по одному обращению?

— Конечно, возможна. Кстати, у министерства будет сайт, на котором можно будет отследить и результат проверки.

— В июле этого года в Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области прошла масштабная проверка региональной контрольно-ревизионной службы. Установлены многочисленные нарушения в ведении документации, расходовании бюджетных средств и закупках дорогостоящего оборудования. Материалы проверки тогда были переданы в региональное министерство здравоохранения. Чем закончилась эта история?

— Громкая история, о которой вы говорите, была в июле. У нас на сегодня вынесены предписания. Есть регламент реализации материалов проверки: две недели — на составление акта проверки, потом — столько же, чтобы подконтрольная организация могла представить возражения. У нас есть две недели на рассмотрение возражений и принятие далее окончательного решения. Срок исполнения ещё не наступил. Мы не можем привлечь к ответственности руководителя медучреждения, потому что к дисциплинарной ответственности может привлечь только Минздрав, тем более что директор сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребёнком. Если будут наложены административные взыскания, мы его вызовем. Материалы находятся в правоохранительных органах. Но тут нужно чётко понимать, что идёт закулисная борьба ритуальных агентств, и для нас главное — действовать в рамках закона и не ввязываться в эти отношения.

— Действительно, у нас ритуальные агентства делят сферу влияния. А каким-то образом в своё время контрольно-ревизионная служба касалась их сферы? Проверка проводилась?

— Ещё четыре-пять лет назад были жалобы на то, что оказываются ритуальные услуги без определения их стоимости. Некоторые из них должны оказываться бесплатно по закону, на остальные должен быть прейскурант. И граждане должны чётко видеть, какая услуга положена бесплатно, а какая — платно. В похоронном деле это особенно важно, потому что родственники умерших в этот момент не в состоянии разбираться с документами, и вот на этом и играют определённые недобросовестные структуры. Мы занимались этими вопросами, чтобы донести соответствующую информацию до жителей области.

— А сейчас ситуация изменилась?

— Да, конечно. Сейчас мы просим губернатора вынести запрет на нахождение ритуальных агентств на территории лечебных учреждений. К примеру, в Бюро судебно-медицинской экспертизы находится ритуальное агентство. Понятно, что убитые горем родственники воспользуются услугами данного ритуального агентства и, скорее всего, уже не поедут в другое место, чтобы сравнить цены.

— А вот ещё одна история, когда на счетах банка "Огни Москвы" застряли 317 млн бюджетных средств. Последовала череда проверок, руководитель Фонда поддержки предпринимательства был отстранён от должности. Что-то принципиально изменилось после этой ситуации?

— Хочу акцентировать внимание, что это были федеральные средства, предоставленные Фонду поддержки предпринимательства Калининградской области. Эти средства выделяются для того, чтобы сформировать гарантийный фонд для субъектов малого и среднего бизнеса. Например, у предпринимателя есть консервный цех, и он решил купить новое оборудование, но собственных средств на эти цели не хватает. Для того чтобы взять кредит в банке, нужен либо залог, либо чьё-то поручительство. Гарантийный фонд своими деньгами и может выступать в качестве такого поручителя. Это одна из мер поддержки предпринимателей региона.

В то время федеральное постановление регламентировало порядок размещения этих средств в кредитной организации. Одним из критериев являлась высокая процентная ставка. Чем выше ставка, тем больше преимуществ у банка. Изменить ситуацию никто не мог, потому что механизм был прописан постановлением правительства РФ. Был объявлен конкурс, в котором победил банк "Огни Москвы". Благодаря высокой процентной ставке удалось заработать на вложенных средствах порядка 30 миллионов рублей. Ничего не предвещало закрытия банка. Федеральный бюджет эти деньги нам компенсировал, потому что в данном случае не было вины областного правительства, не был нарушен порядок при выборе кредитной организации для размещения выделенных средств. Предприятия малого и среднего бизнеса не пострадали. Сейчас порядок размещения средств гарантийного фонда изменился. Сумма делится на части, которые размещаются в нескольких банках. Высокую процентную ставку как основной критерий из постановления убрали.