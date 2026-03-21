Эксперт заявил, что соковый «детокс» может перегрузить печень и привести к потере мышц

Соковые «детоксы» на самом деле не очищают организм и могут привести к перегрузке печени и потере мышечной массы. Об этом рассказал к.м.н., старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, само понятие «детокс на соках» некорректно и используется скорее как сленг. Если речь идёт о разгрузочных днях, многое зависит от состава напитков. Покупные соки с сахаром лишь увеличивают нагрузку на организм, тогда как овощные смеси — например, с сельдереем, огурцом или кинзой — можно использовать на короткий срок без серьёзных последствий.

При этом такие ограничения в питании не подходят для людей с высокой нагрузкой или активной работой. Организм в этот период не получает полноценного питания, и основная нагрузка ложится на печень. В условиях нехватки белка она начинает перерабатывать внутренние ресурсы, что может привести к снижению мышечной массы.

«В реальности вся нагрузка ложится на печень: она будет перерабатывать белок, которого организму не хватает в этот момент, и может начаться перегрузка», — отметил Андрей Кондрахин.

Эксперт подчеркнул, что увлечение подобными практиками приносит больше вреда, чем пользы. По его словам, проводить такие «детоксы» самостоятельно небезопасно. Даже лечебное голодание допустимо только под наблюдением врача или диетолога.