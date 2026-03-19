Невролог объяснил, как быстро распознать инсульт и что делать до приезда скорой

Распознать инсульт можно за считаные минуты с помощью простого теста. Об этом рассказала доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Пироговского университета Марина Шурдумова.

По словам специалиста, для первичной оценки состояния используют правило «УЗП» — «улыбнись, заговори, подними руки». Если попросить человека улыбнуться, при инсульте улыбка может оказаться асимметричной — одна сторона лица двигается хуже. При попытке ответить на простой вопрос речь становится невнятной или нарушается. Ещё один тревожный признак — невозможность одновременно поднять обе руки на один уровень.

Кроме того, на инсульт могут указывать внезапное ухудшение зрения (особенно на один глаз), двоение, сильная головная боль, головокружение и потеря координации. До приезда скорой помощи пациента следует уложить с приподнятой головой примерно на 30 градусов и обеспечить доступ свежего воздуха. Если началась рвота, человека нужно повернуть на бок, чтобы он не захлебнулся. Важно запомнить или зафиксировать время появления симптомов — эта информация влияет на дальнейшее лечение.

При этом врач подчёркивает: самостоятельно давать лекарства нельзя. Препараты, разжижающие кровь, могут быть опасны, так как тип инсульта (ишемический или геморрагический) неизвестен. Снижать давление также не рекомендуется — в остром периоде оно может играть защитную роль.

Кроме того, пострадавшему нельзя давать воду или еду из-за риска нарушения глотания. Не стоит и позволять человеку вставать или активно двигаться — это может привести к падению и дополнительным травмам.