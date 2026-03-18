Врач объяснил, существует ли безопасная доза алкоголя во время беременности

Безопасной дозы алкоголя во время беременности не существует. Об этом рассказала ассистент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского Университета Милана Казиева.

По словам специалиста, современные медицинские данные однозначны: любое количество алкоголя может представлять риск для развивающегося плода. Эту позицию, в частности, поддерживают эксперты Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Врач объясняет, что алкоголь легко проходит через плаценту и попадает в кровоток плода. При этом у будущего ребёнка отсутствуют зрелые ферментные системы, способные эффективно перерабатывать и выводить этанол.

В результате токсическое воздействие может затрагивать различные органы и системы, особенно центральную нервную систему. При высоком уровне потребления возрастает риск формирования фетального алкогольного спектра расстройств, которые включают задержку роста, врождённые аномалии, а также когнитивные и поведенческие нарушения.

Специалист подчёркивает, что не существует «безопасного» периода для употребления алкоголя. Повреждение плода возможно на любом сроке, поскольку развитие органов и, в частности, мозга продолжается на протяжении всей беременности.

Российские клинические рекомендации также предполагают полный отказ от алкоголя как во время беременности, так и на этапе её планирования. Отдельно врач отмечает влияние алкоголя на ранних сроках, когда женщина ещё может не знать о беременности. В этот период действует принцип «всё или ничего»: сильное воздействие может привести к прерыванию беременности, либо не вызвать выраженных нарушений.

Однако даже на ранних сроках алкоголь способен повлиять на развитие нервной системы, рост плода и увеличить риск выкидыша. Поэтому специалисты рекомендуют отказаться от его употребления как можно раньше.