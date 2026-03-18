Сомнолог объяснил, когда возникают осознанные сны и чем опасны попытки их вызвать

Осознанные сны чаще всего возникают в фазе быстрого сна, когда мозг уже активно работает, а тело остаётся расслабленным. Об этом рассказала врач-сомнолог и кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова, её слова РИА Новости приводит в среду, 18 марта.

По словам специалиста, речь идёт о состоянии, когда человек «во сне понимает, что спит, и частично может направлять сюжет или свои действия». Для многих это просто необычный опыт, который время от времени случается сам по себе и не приводит к последствиям.

Опасность, как отметила врач, связана не столько с самим явлением, сколько с попытками намеренно его вызвать. Некоторые практики строятся на искусственных пробуждениях по ночам, дроблении сна и жёстком контроле, а это может привести к утомлению, тревожности, поверхностному сну и росту числа кошмаров.

Особенно осторожными стоит быть людям с выраженной тревогой, паническими атаками, депрессивными эпизодами, склонностью к дереализации, тяжёлыми кошмарами и рядом психических расстройств. В таких случаях граница между сном и бодрствованием и без того может быть нестабильной.

«Если говорить про безопасный подход, он максимально бережный. Осознанный сон не должен отнимать у вас нормальный сон. Полезнее относиться к этому как к факультативному навыку, а не цели любой ценой», — подчеркнула сомнолог.

Бонадыкова также добавила, что для здоровья, в том числе сердечно-сосудистой системы, куда важнее стабильный отдых, чем любые попытки научиться управлять сновидениями. Хронический недосып и фрагментация сна повышают нагрузку на стрессовую систему, давление и частоту пульса.