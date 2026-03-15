Невролог назвал простые способы снизить риск инсульта и проблем с мозгом

Людям с повышенным давлением для защиты мозга стоит меньше солить еду, больше ходить и контролировать работу сердца. Об этом, ссылаясь на невролога, кандидата медицинских наук Екатерину Демьяновскую, пишет «Лента.ру» в воскресенье, 15 марта.

Врач пояснила, что гипертония и перебои в работе сердечно-сосудистой системы негативно сказываются на здоровье мозга. Людям с повышенным давлением стоит ограничить потребление поваренной соли до пяти граммов в сутки — это примерно чайная ложка, если учитывать, что она уже содержится в готовых продуктах.

Важны и кардионагрузки. Как отметила Демьяновская, полезны даже обычные ежедневные прогулки быстрым шагом. Специалист также посоветовала нормализовать массу тела, отказаться от курения и ограничить количество алкоголя. Если эти меры не помогают снизить давление, нужно обратиться к профессионалу и подобрать правильную терапию.

«Любое отклонение в работе сердца сказывается на кровоснабжении мозга, так как работа нейронов критически зависит от кровоснабжения. Например, одна из распространённых причин ишемического инсульта — мерцательная аритмия, при которой предсердия перестают работать слаженно. Кровь в них застаивается, формируются тромбы, которые с током крови попадают в мозг», — заключила врач.