Эндокринолог назвал самые полезные блюда для завтрака

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

К самым полезным вариантам завтрака можно отнести омлет, творог, фруктово-ягодный боул и цельнозерновые тосты. Об этом, ссылаясь на эндокринолога Маргариту Белоусову, пишет «Лента.ру» в воскресенье, 15 марта.

«Хорошими вариантами завтраков могут стать омлет с салатом из свежих овощей и тосты из цельнозернового хлеба с фруктовым джемом; сэндвич с куриной грудкой, листьями салата, сливочным сыром и томатами и фруктово-ягодный боул с заправкой из греческого йогурта; творог или творожная запеканка с ягодами и орехами, салат из запечённой тыквы с сыром фета», — говорит специалист.

Чтобы сделать блюдо сытнее, Белоусова советует добавлять полезные жиры — например, горсть орехов или ломтик авокадо. Врач также напоминает о кашах, которые традиционно считаются одним из самых популярных завтраков. Правда, крупы подходят не всем.

Людям с сахарным диабетом второго типа специалист рекомендует выбирать каши с низким гликемическим индексом — овсянку, гречку или перловку. Тем, кто страдает непереносимостью глютена, нужно отказаться от булгура, перловки и пшеницы, заменив их гречкой, рисом и кукурузой.