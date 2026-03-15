Почему весной становится плохо и что с этим делать: калининградцам рассказали, как восстановить силы

В Калининградской области весной чаще всего выявляют дефицит витаминов группы B, D и C, а также железа и йода. Об этом в телеграм-канале регионального минздрава рассказали в воскресенье, 15 марта.

Как напомнили в ведомстве, к концу зимы организм нередко оказывается истощён: витаминов с пищей поступает меньше, а солнечного света в этот период не хватает. На этом фоне у людей могут появляться слабость, усталость и общее ухудшение самочувствия.

Именно поэтому весной врачи чаще фиксируют дефицит ряда витаминов и микроэлементов. Специалисты не советуют самостоятельно покупать биологически активные добавки: сначала нужно проконсультироваться с врачом и при необходимости проверить показатели.

В минздраве подчеркнули, что лучший способ поддержать организм — полноценное питание. В рацион рекомендуют включать зелень и листовые салаты, квашеную капусту (богата витамином C), жирную рыбу (один из главных пищевых источников витамина D), цитрусовые, киви, яйца и сливочное масло.

Калининградцам советуют обращать внимание и на способ приготовления еды. Нарезанные овощи не стоит долго оставлять на свету, а варить их лучше в кожуре или запекать в духовке — так сохраняется больше полезных веществ. Для супов специалисты рекомендуют использовать овощные бульоны: они легче, содержат меньше жиров и холестерина, при этом насыщают клетчаткой и микроэлементами.

Помимо питания, поддержать иммунитет помогут сон не менее 7–8 часов, регулярная физическая активность и соблюдение питьевого режима. Врачи отмечают, что именно сочетание этих факторов помогает легче пережить сезонный упадок сил.