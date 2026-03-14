Малышева рассказала, какой анализ связан с продолжительностью жизни

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, какой медицинский показатель может косвенно указывать на шансы человека прожить долгую жизнь. Об этом она сообщила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, пишет РИА Новости в субботу, 14 марта.

По словам специалиста, речь идёт об анализе на креатинин — веществе, уровень которого отражает состояние почек. Малышева отметила, что учёные проводили масштабное исследование с 1985 по 2020 год, изучая медицинские показатели людей, доживших до 100 лет. В результате был сформирован перечень так называемых «анализов долголетия».

«Это анализ, говорящий о состоянии почек. Анализ на креатинин», — сказала телеведущая.

Она пояснила, что повышение уровня креатинина может свидетельствовать о нарушениях в работе почек. В этом случае ухудшается способность организма очищать кровь.

Врач посоветовала людям с повышенным уровнем креатинина обратиться к специалисту. В качестве профилактических мер она также рекомендовала следить за массой тела, пить около двух литров воды в день и ограничивать употребление соли.