Врач развеял популярный миф о похудении с помощью магния

Магний цитрат часто называют средством, которое помогает сбросить вес и сжигать жир, однако на самом деле уменьшение цифры на весах связано с лёгким слабительным эффектом препарата. Об этом рассказал ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко, его цитирует «Газета.Ru».

«Магния цитрат представляет собой популярную и легкоусвояемую форму магния, связанную с лимонной кислотой, которую часто включают в состав добавок. О полезных качествах магния можно рассказывать бесконечно. Это критически важный микроэлемент, необходимый для работы нервной системы и желудочно-кишечного тракта.

Однако его прямое влияние на процесс похудения остаётся под вопросом. С точки зрения фармакологии магний действует как лёгкое слабительное средство.

Например, лечебная минеральная вода, богатая магнием, является препаратом первого выбора при функциональных запорах», — отметил врач.

Специалист пояснил: магний не сжигает жир напрямую, таких свойств у него нет. Зато этот микроэлемент отлично работает с нервной системой — налаживает сон, снижает стресс, а это уже косвенно помогает контролировать вес. Главное — не переусердствовать: избыток магния может вызвать диарею и проблемы со сном.