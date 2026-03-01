«Это не про старость»: психиатр объяснил, как вовремя распознать деменцию

Первые признаки деменции часто списывают на старение или особенности характера, однако за безобидной забывчивостью может скрываться серьёзное заболевание. Об этом, ссылаясь на психиатра Веру Кегелес, пишет издание 76.RU.

Специалист напоминает, что деменция — это синдром, при котором постепенно и необратимо снижаются когнитивные функции: страдают память, мышление, речь, ориентация и способность к обучению. Человек утрачивает ранее приобретённые навыки и знания.

«Люди часто воспринимают первые симптомы деменции как нормальные признаки старения или ссылаются на «вредный характер». Но, к сожалению, деменция — это не про старость. Это про болезнь», — объясняет Кегелес.

Чаще всего синдром развивается после 65 лет, однако возможны и более ранние формы — в 40–50 лет. Их называют пресенильной деменцией. Самой распространённой причиной считается болезнь Альцгеймера — на неё приходится до 60–70% случаев.

Среди первых тревожных сигналов врач называет проблемы с памятью на недавние события, повторяющиеся вопросы, трудности с планированием и управлением финансами, дезориентацию во времени и пространстве, обеднение речи и изменения в поведении — тревожность, апатию, раздражительность. Люди с деменцией чаще становятся жертвами мошенников.

Эксперт подчёркивает, что при появлении подобных симптомов важно обратиться к врачу, так как за ними могут скрываться и другие, обратимые состояния — например, депрессия или дефицит витаминов.

Полностью вылечить деменцию пока невозможно, но замедлить её развитие реально. Для этого специалист рекомендует контролировать давление и уровень холестерина, отказаться от курения и алкоголя, следить за весом и уровнем сахара, высыпаться и снижать стресс.

«Что полезно для сердца, полезно и для мозга. Сюда же относится регулярная физическая нагрузка — не менее 150 минут в неделю. Подойдёт быстрая ходьба, плавание и остальные виды активности», — говорит психиатр.

Важны также сбалансированное питание, когнитивная нагрузка — изучение языков, чтение, настольные игры, решение головоломок — и социальная активность. Кроме того, специалист напоминает о регулярных медицинских обследованиях и профилактике травм головы.