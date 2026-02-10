Сильное ожирение повышает риск инфекций почти на 70% — исследование

ВКонтакте

Высокая степень ожирения значительно увеличивает риск инфекционных заболеваний. Об этом со ссылкой на Financial Times пишет РИА Новости во вторник, 10 февраля.

Исследование опубликовано в медицинском журнале Lancet. Учёные выяснили, что при тяжёлом ожирении риск заболеть гриппом, пневмонией, гастроэнтеритом, а также инфекциями мочевыводящих и дыхательных путей почти на 70% выше, чем у людей без серьёзных проблем с лишним весом.

Профессор Мика Кивимяки, на которого ссылается издание, объясняет эту связь тем, что ожирение негативно влияет на работу иммунной системы. В результате организму становится сложнее защищаться от бактерий, вирусов, паразитов и грибков.

Данные собирали в Великобритании и Финляндии. Авторы работы пришли к выводу, что ожирение могло стать ключевым фактором примерно в 10% смертей от инфекционных заболеваний, зафиксированных в 2023 году.