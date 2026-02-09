В Литве эпидемия гриппа охватила почти треть страны: в Клайпеде умер 14-летний подросток

ВКонтакте

В Литве зафиксировали вторую волну гриппа — эпидемический уровень зарегистрирован в 17 муниципалитетах, что составляет почти треть страны. Об этом пишет портал Delfi в понедельник, 9 февраля.

По данным медиков, только за минувшую неделю в стране выявили более 12 тысяч случаев гриппа. В этом сезоне инфекция уже унесла жизни 42 человек, из них девять — за последнюю неделю. Врачи отмечают, что в основном от вируса умирают пожилые люди, однако в этом году зафиксирован и редкий трагический случай среди детей.

В Клайпедской больнице от осложнений гриппа скончался 14-летний подросток. По словам врачей, мальчика доставили в тяжёлом состоянии, он страдал хроническими заболеваниями и не был привит.

Медики связывают резкий рост заболеваемости с тем, что после первой волны в страну пришла вторая, более интенсивная. Сейчас больницы работают с повышенной нагрузкой: в стационары еженедельно поступают десятки пациентов, в том числе дети и младенцы.

Врачи подчёркивают, что чаще всего к тяжёлым последствиям гриппа приводят осложнения — прежде всего пневмония и вторичные инфекции дыхательных путей. Наибольшую опасность вирус представляет для пожилых людей старше 65 лет и маленьких детей. По оценкам специалистов, сезон сейчас находится на пике.