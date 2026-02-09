Стоматологи поставили точку в споре об эффективности электрических и обычных зубных щёток

ВКонтакте

Главное преимущество электрических щёток — в простоте использования, а не в каких-то уникальных технологиях. Таким мнением поделился стоматолог-ортопед Максим Матюхин, его цитирует информационный портал РИАМО в понедельник, 9 февраля.

По словам эксперта, электрическая щётка особенно удобна для тех, кто не готов тратить время и силы на правильную технику чистки. Она помогает эффективнее удалять налёт без особых усилий — это, например, особенно актуально для детей.

Матюхин подчеркнул, что в умелых руках обычная мануальная щётка ничем не уступает гаджету, а иногда может быть даже эффективнее. Всё зависит от техники и регулярности ухода. «Лично я пользуюсь обеими», — заключил специалист.

К похожим выводам пришёл и голландский стоматолог-пародонтолог Тима Томассен, пишет «Газета.Ru». Врач проанализировал десятки клинических исследований, сравнил разные типы щёток и оценил, как длительность чистки влияет на состояние зубов и дёсен.

По данным эксперта, заболевания полости рта — кариес и воспаления дёсен — сегодня затрагивают около 3,5 млрд человек, их основной причиной остаётся зубной налёт. При этом распространённое мнение о решающей роли «продвинутых» технологий Томассен считает сильно преувеличенным.

Проведённое голландцем исследование подтвердило, что электрические щётки действительно справляются с налётом лучше обычных, однако принципиальной разницы между осциллирующе-вращающимися и звуковыми моделями учёный не обнаружил.

Отдельно Томассен обратил внимание на нехватку понятных рекомендаций: лишь треть стоматологических организаций в разных странах дают подробные и доступные инструкции по уходу. Учёный выступает за создание научно обоснованных рекомендаций, адаптированных под возраст, образ жизни и возможности людей, чтобы сократить разрыв между наукой и реальной практикой.