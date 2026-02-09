Калининградцам предлагают бесплатно проверить здоровье одной февральской ночью

ВКонтакте

Жители Калининграда смогут пройти ночное комплексное медицинское обследование по полису ОМС, место прикрепления учитываться не будет. Об этом в телеграм-канале регионального минздрава сообщили в понедельник, 8 февраля.

Обследование пройдёт 13 февраля с 20:00 до 24:00 в поликлинике по адресу улица Адмирала Егорова, 2. Формат рассчитан на тех, кому неудобно проверять здоровье в рабочее время.

Первый этап включает стандартный скрининг: анкетирование о самочувствии и факторах риска, измерение роста, веса, окружности талии и артериального давления, расчёт индекса массы тела. Участникам также сделают анализ крови на глюкозу и общий холестерин (при условии, что с момента последнего приёма пищи прошло не менее трёх часов), ЭКГ, измерят внутриглазное давление и проведут флюорографию — при необходимости.

Кроме того, можно будет сдать общий анализ крови и пройти онкоскрининги в соответствии с возрастом и полом — например, анализ кала на скрытую кровь, а также получить рекомендации по маммографии или ПСА.

Во время ночного приёма будут работать следующие врачи: терапевт, эндокринолог, офтальмолог и гинеколог. Администраторы поликлиники помогут посетителям сориентироваться между кабинетами и составить удобный маршрут обследования.

В минздраве отмечают, что участие в акции бесплатное. Достаточно иметь при себе полис ОМС и документ, удостоверяющий личность.