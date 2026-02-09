Отказ приёма по ОМС из-за «отсутствия талонов» незаконен — юрист

ВКонтакте

Отказывать пациенту в обследовании или приёме по полису ОМС под предлогом отсутствия талонов незаконно. Медпомощь должна оказываться в сроки, закреплённые законом, независимо от внутренних проблем поликлиники. Такое мнение высказала старший юрист благотворительного фонда «Онкологика» Алёна Пустовалова, её цитируют «Известия» в понедельник, 9 февраля.

«ОМС — это страховой механизм, а не форма благотворительности. Сроки оказания помощи чётко закреплены в законе. Отсутствие талонов, отпуск врача или поломка оборудования — это организационные сложности медучреждения, которые не могут перекладываться на пациента», — настаивает специалист.

Сроки ожидания помощи установлены программой государственных гарантий. После получения направления пациент должен попасть к узкому специалисту, а также пройти УЗИ, рентген или сдать анализы не позднее чем через 14 рабочих дней. Такой же срок действует для КТ и МРТ. При подозрении на онкологические или сердечно-сосудистые заболевания обследования должны проводиться быстрее — в течение семи рабочих дней, а консультация профильного врача — максимум за три дня.

Если организация не может провести исследование в нужный срок, она обязана выдать направление в другое медучреждение. Однако на практике этого часто не происходит.

Поликлинике проще растянуть очередь, чем перенаправить пациента, потому что в этом случае деньги за обследование уйдут из её бюджета», — поясняет юристка.

Пустовалова советует не вступать в конфликт с регистратурой, а сразу обращаться в свою страховую компанию. Во многих случаях одного звонка бывает достаточно, чтобы ситуация решилась. Если это не помогает, следующим шагом должно стать письменное обращение на имя главного врача с требованием обеспечить обследование в законный срок или выдать направление в другую клинику. Как правило, после фиксации нарушения документально вопрос решается быстро.

Эксперт отдельно отмечает ситуации, когда пациенту приходится оплачивать обследование самому. Вернуть деньги можно, но лишь при условии, что человек сначала добивался помощи по ОМС, а платное обследование стало для него вынужденным выходом.

«Этот вариант требует доказательств. <...> Пациент в системе ОМС — это застрахованное лицо с конкретными правами, отстаивание которых через официальные каналы почти всегда даёт результат», — подытожила Алёна Пустовалова.