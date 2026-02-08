Кардиолог рассказал, сколько можно смотреть телевизор без вреда для сердца

ВКонтакте

Смотреть телевизор без вреда для сердца можно не более двух часов в день и желательно не перед сном. Об этом рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева, её слова РИА Новости приводит в воскресенье, 8 февраля.

Сама по себе работа экрана не является главной проблемой. Гораздо больший вред сердцу, по словам специалиста, связан с тем, как люди сидят у телевизора — без движения и с едой под рукой, причём не самого лучшего качества.

«Такие факторы риска, как гиподинамия, то есть обездвиживание, сидячий образ жизни, переедание — это всё влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт. А всё начинается с инсулинорезистентности — лишний вес, абдоминальное ожирение», — говорит доктор.

Продолжительный просмотр телевизора может способствовать развитию артериальной гипертензии, сахарного диабета второго типа и появлению бляшек в сосудах.

«Также влияет [на сердце] просмотр телевизора перед сном. Когда мы ложимся спать, у нас в головном мозге начинает вырабатываться меланин — это такой маркер сна, благодаря которому мы засыпаем. И, конечно, если мы смотрим телевизор, то эта фаза сдвигается, сон может нарушаться», — уверяет кардиолог.